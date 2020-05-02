Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана

Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем единства народа Казахстана, сообщили в пресс-службе Акорды, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана! Этот праздник близок и дорог каждому, кто живет на нашей благодатной земле. Ключевые достижения нашей страны стали возможными благодаря сплоченности, дружбе и солидарности представителей всех этнических групп, составляющих единый народ Казахстана. Такие непреходящие ценности, как мир и общественное согласие, являются основой стратегического курса современного Казахстана, основателем которого является Первый Президент - Елбасы Н.А. Назарбаев. Будучи единым народом, мы укрепили государственный суверенитет, обрели авторитет и уважение в международном сообществе", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в нынешнем году День единства приобретает особое значение. Сегодня Казахстан, как и весь мир, борется с пандемией коронавируса, подвергается негативному влиянию мировой экономической конъюнктуры.

Президент убежден, что, благодаря единству, взаимной поддержке, общности целей, стойкости духа, Казахстан успешно справится со всеми трудностями и добьется новых успехов на пути созидания и прогресса.

Желаю всем соотечественникам мира и согласия, крепкого здоровья и благополучия!" - добавил он.

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