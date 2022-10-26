Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики, сообщает пресс-служба Акорды.
Декларация о государственном суверенитете Казахстана открыла путь к нашей священной независимости. Поэтому этот документ имеет историческое значение. С нынешнего года мы по-новому отмечаем День Республики, который получил статус национального праздника. Уверен, это начинание получит широкую поддержку в обществе и станет доброй традицией. День Республики - яркий праздник, призванный возвысить дух народа, укрепить государственность, упрочить наше единство и солидарность", - говорится в поздравлении главы государства.
Токаев отметил, что по случаю возрожденного национального праздника в регионах состоится церемония поднятия государственного флага.
Это важное мероприятие, направленное на укрепление патриотизма, духа нашего народа, национального самосознания. Наш небесно-голубой стяг олицетворяет такие ценности, как суверенитет, свобода, единство и мир... Мы верны заветам предков, которые всегда высоко несли наше знамя. Поэтому церемония поднятия флага продемонстрирует глубокий смысл национального праздника", - высказался президент.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что началось построение справедливого Казахстана.
Эта высокая цель может быть достигнута только при активном участии всех казахстанцев, потому что главная опора и самое большое богатство государства - это граждане!.. У нас нет другой Отчизны, кроме Казахстана. У нас ясные устремления и общие цели. Мы всегда будем свято чтить независимость и укреплять нашу государственность. У нас одна Родина, одно государство, один народ! Вместе мы построим справедливый Казахстан! Еще раз поздравляю вас с Днем Республики! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Пусть крепнет суверенитет нашей страны!" - добавил глава государства.