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Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей

01.06.2020, 13:32 4726
Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей
Алматы. 1 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей, передает Kazakhstan Today.
 

Поздравляю граждан РК с Международным днем защиты детей! Этот праздник напоминает об ответственности взрослых за благополучие, здоровье и безопасность подрастающего поколения. Каждый ребенок в нашей стране заслуживает любви, радости и счастливого детства", - написал в Twitter президент РК.

 
Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.
 

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