Токаев поздравил короля Великобритании по случаю его вступления на престол

Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III по случаю его вступления на престол, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Казахстан высоко ценит прочное стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на крепких узах дружбы, динамичном политическом диалоге, взаимовыгодных торгово-экономических связях. Твердо убежден, что наше всестороннее взаимодействие в различных областях, в том числе на международной арене, будет и впредь укрепляться на благо наших дружественных народов", - говорится в телеграмме главы государства.
В завершение лидер Казахстана пожелал королю дальнейших успехов во всех благородных начинаниях, а членам королевской семьи и всем британцам - счастья и процветания.
Как сообщалось ранее, королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни. Согласно порядку наследования британского престола следующим королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз, принц Уэльский.