Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил полицейских с профессиональным праздником, передает Kazakhstan Today.

Поздравляю полицейских Казахстана с профессиональным праздником! Такие качества, как мужество, честность, принципиальность, являются надежной гарантией спокойствия и безопасности граждан", - написал Токаев в Twitter .

Он пожелал сотрудникам полиции здоровья, благополучия, дальнейших успехов.

Вы успешно решаете сложные задачи в экстремальных условиях пандемии", - добавил глава государства.

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