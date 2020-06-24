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Токаев поздравил полицейских с профессиональным праздником

23.06.2020, 10:43 8290
Токаев поздравил полицейских с профессиональным праздником
Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил полицейских с профессиональным праздником, передает Kazakhstan Today.
 

Поздравляю полицейских Казахстана с профессиональным праздником! Такие качества, как мужество, честность, принципиальность, являются надежной гарантией спокойствия и безопасности граждан", - написал Токаев в Twitter.

 
Он пожелал сотрудникам полиции здоровья, благополучия, дальнейших успехов. 
 

Вы успешно решаете сложные задачи в экстремальных условиях пандемии", - добавил глава государства. 

 

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