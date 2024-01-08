07.01.2024, 09:41 48131
Токаев поздравил православных с Рождеством
Фото: Акорда
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством.
Дорогие соотечественники! Поздравляю всех православных Казахстана с Рождеством Христовым! Этот праздник олицетворяет собой высокие гуманистические идеалы, провозглашает торжество добра и справедливости. Рождество вдохновляет на созидание и милосердие, заботу о ближних и помощь нуждающимся, дарит надежду и радость верующим", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что, как и все традиционные религии, православие играет важную роль в укреплении непреходящих нравственных ценностей, воспитании молодежи и сохранении нашего богатого и многообразного историко-культурного наследия.
Православие всемерно содействует упрочению общенационального единства - надежного фундамента поступательного прогресса страны. Уверен, православные граждане внесут значимый вклад в построение Справедливого Казахстана и формирование новой общественной этики, основанной на культе труда и знаний, патриотизме, солидарности, взаимной ответственности. Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия!", - говорится в поздравлении главы государства.
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08.01.2024, 11:47 2751
Ряд назначений произвели в Генпрокуратуре
Назначены руководитель аппарата главы ведомства и начальник департамента координации нормотворческой деятельности
Фото: Генеральная прокуратура РК
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре назначены руководитель аппарата главы ведомства и начальник департамента координации нормотворческой деятельности.
На должность руководителя аппарата Генерального прокурора назначен Алмаз Мухаметжанов.
Алмаз Мухаметжанов родился в 1972 году. В разные годы занимал должности начальника ЦПСИ по городу Астана, заместителя председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам, заместителя начальника управления международных отношений Генпрокуратуры, начальника отдела организационно-контрольной работы аппарата Генерального прокурора, директора департамента регистрации НПА Министерства юстиции.
С 2012 года по настоящее время занимал должности начальника управления, а затем департамента координации нормотворческой деятельности Генпрокуратуры.
На должность главы департамента координации нормотворческой деятельности назначена Альбина Маутова.
В органах прокуратуры работает с 1998 года. Последовательно занимала должности помощника, старшего помощника прокурора города Рудный, прокурора управления департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры, старшего прокурора, помощника, старшего помощника Генерального прокурора.
С марта 2019 года по настоящее время занимала должность заместителя начальника управления, затем с 2020 года заместителя начальника департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры.
08.01.2024, 11:10 4241
Ввоз праворульных автомобилей в разобранном виде запретили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане запретили ввоз праворульных автомобилей в разобранном виде. Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства.
Ввести запрет на ввоз легковых автомобилей с правосторонним расположением руля в разобранном виде на территорию Республики Казахстан сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.
Исключение составляют:
- четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 см3;
- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см3, но не более 1500 см3;
- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 3000 см3;
- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см3
- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 2500 см3:
- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3;
- транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем, кроме тех, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1000 см3;
- четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход;
- транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, кроме тех, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1500 см;
- транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1000 см;
- четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход;
- транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1500 см3;
- транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателями т.п.
Приказ вводится в действие с 16 января 2024 года.
Ранее в Казахстане планировали запретить ввоз праворульных автомобилей сроком на полгода.
08.01.2024, 10:18 7681
Назначен представитель Казахстана в Евразийской перестраховочной компании
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Республики Казахстан от 28 декабря 2023 года № 422 "О представителе Республики Казахстан в Евразийской перестраховочной компании" Серик Жумангарин назначен членом совета управляющих Евразийской перестраховочной компании от Республики Казахстан.
Назначить заместителя премьер-министра Республики Казахстан Жумангарина Серика Макашевича членом совета управляющих Евразийской перестраховочной компании от Республики Казахстан", - говорится в документе.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
Как сообщалось ранее, в ноябре 2023 года Казахстан ратифицировал соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании. Евразийская перестраховочная компания создана в целях увеличение объема взаимной торговли и инвестиций.
07.01.2024, 16:33 37681
В КГА рассказали, запретят ли Boeing MAX в Казахстане после инцидента в США
В республике зарегистрировано пять самолетов Boeing 737 MAX 9
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Авиационная администрация Казахстана находится в контакте с эксплуатантами самолетов Boeing MAX в Казахстане, а также с Boeing и FAA для оценки необходимости принятия дальнейших мер, сообщили в пресс-службе КГА.
По информации ведомства, в Казахстане зарегистрировано пять самолетов Boeing 737-9 MAX, и все они имеют действующие сертификаты летной годности.
FAA выпустило экстренную директиву по летной годности (2024-02-51). Директива летной годности автоматически распространяется на всех эксплуатантов B-737 MAX. Данная директива применима к воздушным судам модели B737-9 компании Boeing, сертифицированным в любой категории, с установленной аварийным люком выхода средней кабины. На данный момент эксплуатанты РК эксплуатируют ВС с аварийными дверями выхода (не аварийным люком выхода), соответственно директива не применима к данным воздушным судам", - сообщили в КГА.
Борт авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в американском Портленде. Во время полета у Boeing 737 Max 9 выпал иллюминатор, а часть фюзеляжа разлетелась на куски. Авиационные власти США решили приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 Max 9. Федеральное управление гражданской авиации потребовало немедленно проверить лайнеры этой модели.
07.01.2024, 14:29 41536
Глава государства поздравил Елену Рыбакину с победой
Президент пожелал теннисистке новых спортивных достижений
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил прославленную теннисистку, чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Австралии и пожелал ей новых спортивных достижений.
Напомним, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) победила соперницу из Беларуси Арину Соболенко (2-е место) в финале турнира в Брисбене (Австралия) и завоевала шестой титул WTA в карьере.
06.01.2024, 19:47 67571
В Минтруда назвали фейком информацию о введении компенсации за НДС
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан опровергли информацию, распространяемую в мессенджерах и социальных сетях, о введении компенсации за налог на добавленную стоимость, передает корреспондент агентства.
В мессенджерах распространяется ложная информация якобы о введении МТСЗН компенсационной выплаты за НДС. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке. Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует", - рассказали в Минтруда.
В пресс-службе ведомства предположили, что указанная в сообщении ссылка является способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Во избежание взаимодействия с мошенниками рекомендуется ни в коем случае не переходить по ссылке.
Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.
06.01.2024, 12:22 79656
В Казахстане построили 43 школы на деньги коррупционеров
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан открылись 43 новые школы, построенные на средства, изъятые у коррупционеров в 2023 году, сообщает Министерство просвещения Казахстана.
В Казахстане открылись 43 школы. Тем самым в стране решился вопрос трех аварийных и 13 трехсменных школ", - рассказали в пресс-службе министерства.
В результате появления новых объектов образования в регионах, в стране добавилось 54,4 тысячи новых ученических мест. Большинство из них расположены в Алматинской и Туркестанской областях - по 8 школ, а также в столице - 10 школ.
Всего за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано строительство 62 школ на 76 738 ученических мест. Общая сумма проектов составила более 96 млрд тенге. Средства уже поступили на счета местных исполнительных органов.
В целом, за время существования Фонда поступило более 150 млрд тенге. Они направляются на реконструкцию школ, пристроек и интернатов, а также для решения вопросов трехсменного обучения, проблем аварийных школ и устранения дефицита ученических мест.
В конце 2023 года в правительстве Казахстана докладывали о введении в эксплуатацию 165 школ на 137 тысяч ученических мест. В рамках нацпроекта "Комфортная школа" начали строительство 217 школ на 461 тысячу ученических мест (в две смены).
05.01.2024, 19:07 108561
Обеспечение стабильности поставок нефти и газа на внутренний рынок обсудили в правительстве
Премьер-министр дал госорганам ряд рабочих поручений
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Очередное заседание энергетического совета состоялось в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Участники обсудили вопросы газоснабжения новых инвестиционных проектов в рамках создания кластеров высокого передела, обеспечения стабильности поставок газа на внутренний рынок, а также расширения и модернизации соответствующей энергетической инфраструктуры.
Наряду с этим рассмотрены вопросы обеспечения надежной и безаварийной транспортировки нефти на внутренний рынок по магистральным трубопроводам.
По итогам обсуждения премьер-министр дал госорганам ряд рабочих поручений.
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В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?