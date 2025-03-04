Токаев поздравил лидера Болгарии с Днем освобождения

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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации пилотного проекта по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности с начала 2025 года было рассмотрено более 16,7 тыс. заявок из всех регионов Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.





На сегодняшний день освидетельствование в заочном формате проводится по 30 нозологическим формам.





В 2024 году в заочном формате было рассмотрено свыше 96,9 тыс. заявок, что составляет 37,4% от общего количества лиц с инвалидностью, прошедших освидетельствование.





Как сообщалось ранее, на VI заседании Национального совета общественного доверия глава государства поручил создать максимально благоприятные условия для людей с особыми потребностями, исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями.





В целях исполнения данного поручения Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с министерствами здравоохранения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности во всех 20 регионах Казахстана в пилотном режиме реализуется проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы.





Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем.





Переход на заочное освидетельствование:





устраняет административные и бюрократические барьеры;

обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;

дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома;

исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски.





Ранее сообщалось о внедрении в Казахстане института независимых экспертов медико-социальной экспертизы.



