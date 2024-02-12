11.02.2024, 11:08 46591
Токаев поздравил президента Ирана с Днем Исламской революции
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Исламской Республики Иран Ибрахиму Раиси в честь Дня Исламской революции, сообщает пресс-служба Акорды.
Сегодня Ваша страна, обладая надежным политическим фундаментом и стабильной экономикой, является авторитетным членом международного сообщества. Желаю, чтобы под Вашим руководством Иран, провозгласивший идею национального единства и сплоченности, продолжил путь к достижению высоких целей и задач. Ваша страна является одним из ключевых партнеров Казахстана в Каспийском регионе. Убежден, что традиционные узы дружбы и политический диалог и впредь будут служить прочной основой для укрепления взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран", - говорится в телеграмме.
Вместе с этим глава государства пожелал Ибрахиму Раиси успехов в его деятельности, а дружественному иранскому народу - благополучия и процветания.
новости по теме
12.02.2024, 16:00 1136
Аким Улытау сообщил о планах по строительству ТЭЦ в Жезказгане и Сатпаеве
Берик Абдыгалиулы отчитался перед президентом об итогах социально-экономического развития региона за 2023 год
Рассказать друзьям
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Акима области Улытау Берик Абдыгалиулы отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах социально-экономического развития региона за 2023 год, сообщает Акорда.
На встрече также были озвучены вопросы отопительного сезона и теплоснабжения в области. В связи с дальнейшим развитием инфраструктуры в 2029 году в городах Жезказгане и Сатпаеве планируется строительство второй ТЭЦ, которая должна решить проблему теплового дефицита.
Всего, по словам главы региона, объем инвестиций в основной капитал региона вырос на 14%, составив 210,1 млрд тенге, при этом доля частных инвестиций составила 90%. В прошлом году в регионе было реализовано 3 крупных проекта на сумму 10 млрд тенге.
Берик Абдыгалиулы также рассказал, что в 2024 году ожидается запуск не менее 16 проектов, 8 из которых - в сферах промышленности и геологии, 3 - в туризме и торговле, 5 - в агропромышленном комплексе. В результате будет создано 700 новых рабочих мест.
В текущем году в аграрной отрасли намечены строительство птицефабрики, мясоперерабатывающего комплекса и запуск фермерских хозяйств по выращиванию картофеля и овощей на площади 3000 га.
В рамках национального проекта "Комфортная школа" в 2024-2025 годах планируется построить 6 школ на 3600 ученических мест, одна из которых будет введена в эксплуатацию в текущем году в Жезказгане.
Аким также отчитался о строительстве 10 спортивных объектов, которые будут введены в эксплуатацию в этом году: многофункциональный спортивный комплекс с бассейном на 320 мест и академия детско-юношеского спорта СК "Намыс" корпорации "Казахмыс" в Жезказгане, физкультурно-оздоровительные комплексы в поселках Жезды и Жанаарке, крытый бассейн в Каражале, а также 5 игровых комплексов ангарного типа.
Отдельно главе государства сообщили о начале строительно-монтажных работ на дорогах Жезказган - Кызылорда и Жезказган - Аркалык, а также о реконструкции Уйтас-Айдосского водовода.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию региона и повышению благосостояния жителей.
12.02.2024, 12:30 8431
Это прямая угроза безопасности: транспортная прокуратура уволила более 10 сотрудников дорожных служб за нечищеные дороги
Других нерадивых подрядчиков оштрафовали на сумму более 1,6 млн тенге
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Транспортная прокуратура инициировала увольнение более 10 сотрудников дорожных служб за ненадлежащее содержание дорог, сообщает пресс-служба ведомства.
Надзорные мероприятия показали, что работа дорожных служб не обеспечивает должную защиту дорог от воздействия метеорологических факторов", - говорится в информации.
К примеру, в филиалах АО "НК "ҚазАвтоЖол" и ТОО "КАЖсервис" Северо-Казахстанской области не хватало снегоуборочной техники и противогололедных материалов.
Такое положение дел при резких перепадах температуры и снегопадах затрудняло дорожное движение на республиканских дорогах Северо-Казахстанской области и несло прямую угрозу безопасности его участникам", - сообщает ведомство.
Об отсутствии необходимого количества дорожной техники для содержания республиканских дорог Туркестанской области сообщила также Шымкентская транспортная прокуратура.
Запоздалые снегоуборочные работы в период метелей и снегопадов парализовали транспортный поток по направлению Шымкент - Тараз с 12 по 15 декабря прошлого года. На трассах застряли порядка 50 автотранспортных средств", - рассказали в транспортной прокуратуре.
Прокуроры внесли представления в адрес национального оператора по управлению автомобильными дорогами.
По одному из актов надзора прокуратуры за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей расторгнуты трудовые договоры с 11 сотрудниками и директором Северо-Казахстанского областного филиала ТОО "КАЖсервис". По другому - на оказывающих услуги подрядчиков наложены штрафные санкции на сумму более 1,6 млн тенге", - сообщает ведомство.
После вмешательства транспортных прокуроров АО "НК "ҚазАвтоЖол" обязали приобрести 245 единиц дополнительной дорожной техники с последующим распределением в регионы страны.
Напомним, в Казахстане продолжаются сильные снегопады и бураны. Вчера в стране ограничили движение на трассах в 9 областях. В Актюбинской области, чтобы спасти жизнь пациенту, фельдшеры 3 километра пробирались ползком по сугробам. В декабре прошлого года на трассах Жамбылской области застряли более 1000 автомобилей.
12.02.2024, 11:32 10651
Токаев поблагодарил отличившихся во время стихийного бедствия казахстанцев
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил отличившихся во время недавнего стихийного бедствия в стране граждан, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе недавнего стихийного бедствия в ряде областей страны образцы самоотверженной работы на благо народа показали сотрудники местных исполнительных органов, Министерства по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов, медицинские работники, представители коммунальных служб и автодорожной отрасли, а также другие граждане. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил им сердечную благодарность и пожелал благополучия", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, большая группа отличившихся граждан представлена к государственным наградам.
Напомним, в Казахстане несколько дней назад было объявлено штормовое предупреждение. Из-за тумана, гололеда, метели и сильного ветра движение транспорта на многих автодорогах ограничено.
В Актюбинской области из-за непогоды дороги завалило снегом, и медикам пришлось добираться ползком по высоким сугробам к пациенту. Также спасатели региона вызволили из снежного плена трех рожениц.
12.02.2024, 08:40 16351
В Алматы в госсобственность вернули земельные участки стоимостью 700 млн тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Медеуского района Алматы выявила земельные участки в центре города, незаконно предоставленные частным лицам, передает корреспондент агентства.
В 2009 году в связи со строительством Восточной объездной автодороги для государственных нужд по рыночной стоимости за 1,2 млрд тенге выкуплены 13 земельных участков по улице Радлова. АО "СПК Алматы" в 2021 году один из изъятых участков (35 соток) передан ТОО для строительства комплекса по проведению общественных мероприятий. Вместо здания площадью 3500 квадратных метров юридическое лицо возвело техническое помещение в 22 квадратных метра и незаконно выкупило в частную собственность землю за 32 млн тенге. При этом на участке фактически планировалось возведение очередного коммерческого объекта, что не несло общественно значимой пользы для населения и города", - сообщили в прокуратуре города Алматы.
По иску прокуратуры Медеуского района судом сделки признаны недействительными.
В этом же районе в 2020 году без проведения обязательного аукциона, выбора наилучшего предложения местным исполнительным органом для коммерческих целей предоставлен участок (37 соток) еще одному ТОО. До настоящего времени земля не была освоена. По акту надзора прокуратуры недвижимость возвращена государству", - проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что рыночная стоимость вышеуказанного имущества составляет свыше 700 млн тенге.
Ранее сообщалось, что в Алматы более 200 земельных участков изъяли под соцнужды.
10.02.2024, 13:18 84876
Токаев назначил начальника охраны президента
Им стал Роман Тореханов
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Романа Тореханова начальником службы охраны президента РК, сообщает Акорда.
Распоряжением главы государства Тореханов Роман Алмаханович назначен заместителем начальника службы государственной охраны Республики Казахстан - начальником службы охраны президента Республики Казахстан", - сказано в сообщении пресс-службы главы государства.
Ранее эту должность занимал Чингис Аринов, который 6 февраля был назначен министром по ЧС РК.
09.02.2024, 20:15 106836
Назначен глава холдинга "Байтерек"
Должность получил Рустам Карагойшин
Фото: пресс-служба АО НУХ Байтерек
Рассказать друзьям
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров представил коллективу НУХ "Байтерек" нового руководителя - Рустама Карагойшина, сообщает пресс-служба холдинга.
Рустам Карагойшин родился в 1983 году. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования и Международную академию бизнеса. Имеет степень магистра делового администрирования.
Трудовую деятельность начал в 2004 году в АО "Банк развития Казахстана", где работал менеджером, главным менеджером и начальником управления департамента проектного анализа. Занимал различные должности в АО "БРК-Лизинг", ТОО "Petroleum Operating", ТОО "Credit Systems", ТОО "Сбербанк Лизинг", АО "КазАгроФинанс", ТОО "Зерновой консорциум Казахстана".
С 2021 по 2024 годы занимал различные должности в частном секторе.
09.02.2024, 15:18 113531
В Казахстане утверждена концепция развития системы управления водными ресурсами до 2030 года
Планируется уменьшить непродуктивные потери при транспортировке воды, развить систему гидрогеолого-мелиоративного мониторинга для улучшения состояния орошаемых земель
Рассказать друзьям
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства от 5 февраля утверждена концепция развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024-2030 годы, передает корреспондент агентства.
Как говорится в документе, водные ресурсы Казахстана ограничены по сравнению с другими государствами. По объемам пресной воды из возобновляемых источников на душу населения Казахстан превосходит некоторые аграрные и промышленные страны, например Индию и Китайскую Народную Республику, хотя и уступает таким странам, как Российская Федерация, Бразилия и Канада.
По состоянию на 1 марта 2023 года среднемноголетний речной сток на территории Казахстана уменьшился на 12,5 кубического километра по сравнению с 1960 годом.
Сокращение стока местных рек произошло во всех бассейнах, кроме Балхаш-Алакольского и Тобыл-Торгайского. Ситуация с обеспеченностью ресурсами поверхностных вод по отдельным регионам республики существенно различается. Наиболее обеспечены собственными ресурсами поверхностных вод юго-восточный и восточный регионы страны (Ертисский и Балхаш-Алакольский водохозяйственные бассейны). Наименее обеспечен Центральный Казахстан (Нура-Сарысуский водохозяйственный бассейн). Наиболее зависимыми от притока воды с территорий сопредельных стран являются южный, юго-восточный и западный регионы страны (Арало-Сырдарьинский, Балхаш-Алакольский, Шу-Таласский и Жайык-Каспийский водохозяйственные бассейны)", - отметили разработчики документа.
Отмечается, что основными факторами нерационального использования водных ресурсов в стране являются:
- применение устаревших водоемких производственных технологий (способов орошения);
- высокий уровень потерь воды при транспортировке по земляным каналам;
- недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений системами учета воды;
- отсутствие эффективных экономических механизмов, стимулирующих бизнес к активному внедрению прогрессивных водосберегающих технологий производства, систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и сокращению непроизводительных потерь воды.
В результате реализации концепции к 2030 году будут уменьшены непродуктивные потери при транспортировке воды, развита система гидрогеолого-мелиоративного мониторинга для улучшения состояния орошаемых земель, а также повышено техническое состояние гидротехнических сооружений для гарантированного водообеспечения отраслей экономики и снижения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций", - отмечено в тексте концепции.
По мнению экспертов, внедрение водосберегающих технологий орошения позволит сэкономить 20-30% оросительной воды, что позволит ввести дополнительные площади орошения, а также увеличить продуктивность использования водных ресурсов в 2,0-2,5 раза. Увеличение объема использования очищенных сточных вод позволит снизить антропогенную нагрузку на водные объекты. За счет рационального использования имеющихся водных ресурсов, в том числе активного внедрения водосберегающих технологий орошения, будут созданы предпосылки для перехода с "управления ресурсом" на "управление спросом", основным принципом которого является использование меньшего количества воды для удовлетворения одних и тех же потребностей.
С полным текстом концепции можно ознакомиться здесь.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства отметил, что Министерство водных ресурсов и ирригации, специально созданное для решения проблем с водой, не приносит ожидаемых результатов. Он поручил правительству активно внедрять водосберегающие технологии.
Как сообщалось ранее, в Казахстане и странах ЦА самое высокое потребление воды.
09.02.2024, 11:26 120591
Жазыкбаев назначен замминистра обороны Казахстана
Токаев подписал соответствующее распоряжение
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Шайх-Хасан Жазыкбаев назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Распоряжением главы государства Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, Жазыкбаев окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, Национальный университет обороны и военную академию Генерального штаба ВС РФ.
В разные годы занимал ответственные должности по боевой и миротворческой подготовке. Являлся командиром нескольких воинских частей, начальником штаба - первым заместителем командующего войсками РгК "Запад".
Ранее Жаксылыков указом президента был переназначен министром обороны РК.
Читаемое
12.02.2024, 08:40В Алматы в госсобственность вернули земельные участки стоимостью 700 млн тенге 12.02.2024, 09:5111321Минтранспорта сформировало пул инвестпроектов в транспортной сфере на $31 млрд 12.02.2024, 11:329856Токаев поблагодарил отличившихся во время стихийного бедствия казахстанцев 12.02.2024, 11:119281Поголовье лошадей в РК выросло на 5% за год 12.02.2024, 10:408151В Казахстане с начала года задержано более 300 разыскиваемых преступников 05.02.2024, 18:30174411Депутаты предлагают хирургически кастрировать насильников детей 05.02.2024, 14:59168291Раскопки на Утегенова: подрядчику предписали восстановить асфальт 05.02.2024, 14:09Юристы указали на бездействие и признаки укрывательства тяжкого преступления в Бостандыкском РОВД Алматы168231Юристы указали на бездействие и признаки укрывательства тяжкого преступления в Бостандыкском РОВД Алматы 05.02.2024, 18:14167551Как ужесточат наказание за насилие в Казахстане 09.02.2024, 18:47157736Стала известна точная численность населения Казахстана 31.01.2024, 17:25276226Каждым четвертым сельхозпредприятием в Казахстане руководят женщины 31.01.2024, 18:35275816В Алматы состоялась презентация Кантонской ярмарки 02.02.2024, 13:02271896В Казахстане к 2025 году 8 млн человек обеспечат связью 5G 02.02.2024, 17:19261646В ЕАЭС с 2024 года запустят механизм финансирования промышленной кооперации 02.02.2024, 17:50260101Премьер-министры Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество в торговле и водной сфере
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?