Лидер Казахстана поздравил президента Лаоса с Днем независимости

Утверждение новой редакции правил усилит требования к выборам площадки при строительстве ядерных установок и пунктов захоронения

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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики разработало новые Правила выбора площадки размещения ядерных установок и пунктов захоронения. Документ опубликован на - Министерство энергетики разработало новые Правила выбора площадки размещения ядерных установок и пунктов захоронения. Документ опубликован на сайте "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 17 декабря.





В соответствии с правилами, площадка размещения ядерной установки или пункта захоронения должна определяться с учетом:





возможных внешних воздействий природного или техногенного характера;

возможного переноса радиоактивных веществ;

возможности предотвращения ущерба населению и окружающей среде в результате эксплуатации ядерной установки или пункта захоронения или в результате возникновения инцидентов или аварий.





Проектные документы проходят государственную экологическую и санитарно-эпидемиологическую экспертизы.





Правила также устанавливают основные требования к обеспечению безопасности при размещении ядерных установок и пунктов захоронения.





В частности, меры по обеспечению безопасности устанавливается на протяжении всего жизненного цикла, включая планирование, выбор площадки, проектирование, изготовление, строительство, ввод в эксплуатацию, непосредственно эксплуатацию, а также вывод из эксплуатации и закрытие.





Для обеспечения безопасности эксплуатирующей организацией при размещении предпринимаются следующие меры:





обеспечение постоянного контроля радиационного облучения людей, включая персонал ЯУПЗ и население в зоне его потенциального воздействия, и выхода радиоактивного материала в окружающую среду;

обеспечение контроля событий, которые могут привести к утрате контроля за активной зоной ядерного реактора, ядерной цепной реакцией, источником радиоизотопным или генерирующим ионизирующее излучение;

управление рисками и смягчение последствий инцидентов и (или) аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на ЯУПЗ.





Решение о строительстве и районе строительства ядерных установок и пунктов захоронения принимается правительством РК при согласии местных представительных органов, на территории которых планируется строительство ядерной установки или пункта захоронения.





Выбор площадки для проектирования и строительства ЯУПЗ включает предварительное исследование района проектирования с определением нескольких (не менее трех) конкурентных площадок, для которых проводятся детальные исследования и оцениваются ряда аспектов.





Площадка считается пригодной для проектирования и размещения, если показано, что имеется возможность обеспечения безопасности с учетом выявленных факторов опасности в соответствии с требованиями, установленными в технических регламентах в области использования атомной энергии, а также обеспечивается безопасность населения и защита окружающей среды от радиационных воздействий в течение жизненного цикла.





В Минэнерго поясняют, что утверждение новой редакции правил выбора площадки размещения ядерных установок и пунктов захоронения усилит требования к выборам площадки при строительстве ядерных установок и пунктов захоронения.





Изменения в тексте правил основаны на нормах и рекомендациях по безопасности МАГАТЭ и отражают как накопленный опыт развитых стран в области разработки нормативных документов в сфере ядерной и радиационной безопасности, так и практику их применения.