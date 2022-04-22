Система Orphus

Токаев поздравил работников службы госохраны с 30-летним юбилеем

21.04.2022, 15:44 17501
Фото: telegram/БОРТ №1
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летнему юбилею службы государственной охраны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства отметил важную роль данной структуры в системе обеспечения национальной безопасности и особую ответственность, возлагающуюся на личный состав СГО, сообщает Акорда. 
 

Обеспечение безопасности руководства страны, охрана стратегических объектов, а также зарубежных гостей высокого ранга - очень серьезная задача, которую вы достойно выполняете. Безусловно, это свидетельствует о том, что за 30 лет сложились добрые традиции и преемственность. И сегодня потенциал службы огромен, имеются большие технические и оперативные возможности. С уверенностью можно сказать, что служба государственной охраны - это коллектив настоящих патриотов. В самые сложные и ответственные моменты вы беззаветно служите Родине", - сказал президент. 

 
Он отдельно остановился на больших возможностях СГО в деле противостояния различным вызовам и угрозам в современной геополитической ситуации.
 

Необходимо дальнейшее развитие знаний и навыков личного состава и совершенствование всей системы государственной охраны. Служба государственной охраны - особая структура. Поэтому к ней всегда предъявляются высокие требования. Уверен, что вы будете качественно и оперативно выполнять все возложенные на вас задачи. Благодарю вас за безупречную службу", - подчеркнул Токаев.

 
Глава Казахстана вручил ряду сотрудников государственные награды, в частности ордена "Айбын" І и ІІ степени, медаль "Жауынгерлік ерлігі ушін", а также благодарность президента.
 
По окончании церемонии награждения глава государства посмотрел праздничный концерт.

 

новости по теме

В РК состоится очередной аукцион на предоставление права недропользования

21.04.2022, 20:53 10861
В РК состоится очередной аукцион на предоставление права недропользования
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ -21 апреля на официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики РК размещено извещение о проведении аукциона и об условиях его проведения на основании поданных заявлений на проведение аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По результатам заявлений на аукцион выставлено 40 участков недр, сообщает пресс-служба Минэнерго. 
 
Срок, предоставляемый для подачи заявления на участие в аукционе, составляет два месяца со дня опубликования извещения о его проведении.
 

Все заинтересованные лица в получении права недропользования, могут подать заявления на участие в аукционе на сайте оператора электронных аукционов АО "Информационно-учетный центр". Условия и порядок предоставления права недропользования по углеводородам на основании аукциона предусмотрены статьями 95-99 Кодекса и правилами проведения аукциона с использованием интернет-ресурса оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам в электронной форме (приказ МЭ РК № 269 от 30 июля 2020 года)", - сообщили в Минэнерго. 

 
С 1 декабря 2021 года потенциальные иностранные инвесторы, желающие принять участие в онлайн-аукционах на право разведки и добычи углеводородов, могут получить как ИИН, так и ЭЦП по принципу "одного заявления" в качестве физических лиц в 10 загранучреждениях РК (Абу-Даби, Бишкек, Вашингтон, Москва, Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Сеул, Стамбул, Прага, Франкфурт-на-Майне).
 

Глава государства поручил решить вопрос с проблемными дорогами ЗКО

21.04.2022, 20:46 11486
Глава государства поручил решить вопрос с проблемными дорогами ЗКО
Фото: egemen.kz
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью «Күре жолдағы күрсініс» в газете «Egemen Qazaqstan», передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Издание поднимает проблему плохого состояния трасс Западно-Казахстанской области. Еще в 2019 году президент назвал одной из ключевых задач модернизацию транспортно-логистического потенциала региона, в котором 70% дорог находятся в плачевном состоянии. Как подчеркнул глава государства на встрече в Уральске, "это не только сказывается на повседневной жизни граждан, но и снижает экспортный и транзитный потенциал региона", сообщает Telegram-канал "Борт №1".
 
Президент тогда поручил правительству совместно с акиматом до конца 2021 года завершить работу по ремонту дорог в Казталовском, Жанибекском и Бокейординском районах, особо отметив, что данный вопрос будет на его личном контроле. Однако, как пишет "Egemen Qazaqstan", эти районы до сих пор не связаны с областным центром асфальтированной трассой. Строительные работы серьезно отстают от графика, имеются проблемы с их финансированием. Местные жители страдают от бездорожья, весной и осенью положение становится критическим. 
 
Глава государства поручил правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры. Виновные в срыве установленных сроков должны быть наказаны. 
 
Ответственность за решение проблемы президент возложил на премьер-министра Алихана Смаилова.
 

В правительстве обсудили вопросы регулирования игорного бизнеса и лотерей

21.04.2022, 18:55 13541
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось совещание по вопросам регулирования игорного бизнеса и лотерейной деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В совещании приняли участие представители уполномоченных государственных органов и Национального банка, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев доложил о ходе исполнения поручений по вопросам создания центра учета ставок, принятия законодательных поправок по противодействию онлайн-казино, блокировки интернет-сайтов игорной направленности, регулирования лотерейного бизнеса. 
 
Вице-премьер отметил, что легкодоступность, широкое распространение сайтов онлайн-казино стало основными причинами вовлеченности населения в азартные игры. У государственных органов отсутствуют данные о количестве таких сайтов, лиц, зависимых от азартных игр, и объеме средств, потраченных гражданами на онлайн-казино. 
 
Тугжанов указал, что центр учета ставок должен быть создан на базе Министерства культуры и спорта. 
 
По итогам совещания Ералы Тугжанов дал государственным органам ряд конкретных поручений. В частности: 
 
  • разработать совместный план действий по противодействию незаконному игорному бизнесу и снижению уровня вовлечения граждан в азартные игры; 
  • создать и продвигать социальные ролики о вреде азартных игр;
  • провести рейды по выявлению незаконных игорных заведений с привлечением представителей общественности; 
  • обозначить перечень лиц, которые осуществляют деятельность по организации интернет-казино; 
  • установить запрет банкам и платежным системам проводить финансовые операции в пользу данных лиц; 
  • установить запрет на осуществление платежей или пополнение счетов в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах с помощью кредитных карт; 
  • установить ответственность за организацию интернет-казино; 
  • разработать систему выявления и реабилитации граждан, зависимых от азартных игр, в том числе детей.
 

Дополнительные антикризисные меры рассмотрели в правительстве

21.04.2022, 18:06 15446
Дополнительные антикризисные меры рассмотрели в правительстве
Фото: primeminister.kz

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Сегодня в правительстве под председательством премьер-министра Алихана Смаилова прошло совещание по дополнительным антикризисным мерам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Предлагается ввести ряд новых мер поддержки, чтобы стимулировать развитие отечественных компаний и снизить административную нагрузку. Так, в рамках госзакупок предложено проработать механизмы невключения в реестр недобросовестных поставщиков тех компаний, которые столкнулись с форс-мажорными обстоятельствами (закрытие логистических коридоров, срыв поставок и т.д.) при исполнении своих обязательств", - сообщается на сайте главы правительства.

Также предлагается увеличить размеры государственного субсидирования страховых премий для поддержки сельхозпроизводителей.

Кроме того, было поддержано предложение по расширению льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства.

Алихан Смаилов поддержал предложения, поручив проработать вопросы их реализации.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Назначен чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Таиланде

21.04.2022, 12:53 19866
Назначен чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Таиланде
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева назначен чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Исетов Арман Аскарович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Таиланд", - сообщила пресс-служба Акорды.


Кроме того, указами главы государства Есбулатова Раушан Какимсеитовна освобождена от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Союз Мьянма по совместительству.
 

Токаев назначил заместителя министра иностранных дел

21.04.2022, 12:42 20376
Токаев назначил заместителя министра иностранных дел
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Ермухамбет Конуспаев назначен на должность заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Распоряжением главы государства Конуспаев Ермухамбет назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, сообщает Акорда. 
 
Конуспаев Ермухамбет окончил факультет международных отношений Казахского Национального университет имени Аль-Фараби, а также магистратуру Рейнско-Вестфальского технического университета в городе Ахене по специальности "европейские исследования". Является выпускником международной образовательной стипендии президента Республики Казахстан "Болашак".
 
Дипломатическую карьеру начал в МИД в 2001 году с должности атташе департамента двустороннего сотрудничества. В 2002 году был направлен в посольство РК в Германии в качестве атташе. С 2003 по 2007 годы занимал должность атташе, третьего и второго секретаря в посольстве Казахстана в Австрии.
 
В 2008 году перешел на работу в комитет по международным делам, обороне и безопасности мажилиса парламента РК в качестве старшего консультанта.
 
С 2008 по 2014 годы работал первым секретарем и советником посольства РК в Германии. В ноябре 2014 года назначен заместителем директора департамента внешнеэкономической политики МИД. 
 
С августа 2017 года - временно исполняющий обязанности директора департамента евразийской интеграции МИД. 
 
С октября 2017 года - директор департамента евразийской интеграции МИД.
 
С 2019 года занимал должность генерального консула РК в городе Франкфурт-на-Майне.
 

Назначен новый зампред Антикоррупционной службы РК

21.04.2022, 12:32 20826
Назначен новый зампред Антикоррупционной службы РК
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Улан Саркулов назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением главы государства Саркулов Улан назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

Кожабаев Максат освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции", - сообщает Акорда.

 

В Минобороны РК обсудили перспективы военного сотрудничества Казахстана и Индии

20.04.2022, 20:02 22611
В Минобороны РК обсудили перспективы военного сотрудничества Казахстана и Индии
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В Министерстве обороны состоялась встреча начальника департамента международного сотрудничества полковника Олжаса Хусаинова с аккредитованным в Казахстане военным атташе Индии Дираджем Раманандом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны обсудили текущее состояние военного сотрудничества Казахстана и Индии, а также перспективы его развития. Военное взаимодействие двух стран включает миротворческую деятельность и языковую подготовку военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов