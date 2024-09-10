Токаев поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Фото: Акорда

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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости страны, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости страны, сообщает Акорда.





В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил, что под мудрым руководством президента Эмомали Рахмона Таджикистан продолжает уверенный курс на укрепление государственности, планомерно реализует важные политические и социально-экономические реформы, пользуется высоким авторитетом на мировой арене.





Кроме того Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что за годы суверенного развития Казахстан и Таджикистан выстроили взаимовыгодные отношения, которые динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества в интересах народов двух стран.





Президент пожелал таджикскому лидеру дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана - благополучия и процветания.



