Токаев поздравил Рахмона с юбилеем

Фото: Акорда

ПАВЛОДАР. 5 ОКТЯБРЯ - В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область президент посетил гимназию имени Абая для одаренных детей, построенную 85 лет назад, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Директор школы Салтанат Шабажанова проинформировала Касым-Жомарта Токаева о многолетней истории учебного заведения и показала обновленные кабинеты гимназии, сообщает пресс-служба Акорды

В школьной библиотеке главе государства ученики представили проект "Читающая школа" по творчеству Рамазана Токтарова и преподнесли в подарок книгу писателя "Ертіс мұхитқа құяды" ("Иртыш впадает в океан").

Затем президент тепло побеседовал с педагогами Павлодарской области, подготовившими победителей и призеров республиканских и международных предметных олимпиад.

Касым-Жомарт Токаев поздравил их со Всемирным днем учителя и прошедшим профессиональным праздником казахстанских педагогов, а коллектив гимназии - с юбилеем.

Быть учителем - самый почетный труд. В то же время это очень большая ответственность. Можно сказать, что педагогическая деятельность - это самое благородное дело. В становлении каждого ученика как личности учитель играет особенно важную роль", - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Павлодарская область по праву считается одним из центров национального возрождения. По его словам, многие из казахстанских известных ученых родом из этого региона, а нынешние педагоги продолжают путь своих наставников.

Учителя вносят огромный вклад в становление таких качеств нашей молодежи, как патриотизм, справедливость, честность и трудолюбие. Нам нужно укрепить культ труда среди молодежи. В Справедливом Казахстане трудящийся человек будет на первом месте, потому что патриотизм - это прежде всего труд во благо родной страны. Для этого, конечно, нужно быть трудолюбивым и предприимчивым. Молодые люди должны расти с глубоким пониманием того, что они сами несут ответственность за свое будущее. Все эти идеи нужно обязательно донести до детей. Понятие "совершенный человек", о котором писал великий Абай, означает совершенную личность, наделенную глубоким кругозором, чутким сердцем и трудолюбием. Как говорится, "у знающего учителя и ученики умные", - отметил президент.

Глава государства, напомнив высказывание Черчилля "Учителя обладают властью, о которой правители могут только мечтать", подчеркнул, что именно в школах создается фундамент реальной конкурентоспособности как отдельного человека, так и целых государств.

Он указал, что для этого необходимо перезагрузить всю систему общественных и индивидуальных ценностей. Президент считает, что нужно активно культивировать в обществе прогрессивные установки, не теряя свои уникальные традиции. Речь идет о трудолюбии, культе знаний, взаимоуважении, солидарности, доверии, предприимчивости, бережливости, критическом мышлении.