Токаев поздравил Жапарова с победой на выборах

Нур-Султан. 11 января. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с вновь избранным президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах, отметив, что итоги голосования являются свидетельством всенародной поддержки предложенной им программы по дальнейшему укреплению государственности и обеспечению устойчивого социально-экономического развития Кыргызстана.

Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, что отвечает коренным интересам народов наших стран", - пишет Акорда.

Садыр Жапаров поблагодарил Токаева и весь казахстанский народ за неизменную поддержку Кыргызской Республики в ее стремлении к стабильному и созидательному развитию.

Президенты подтвердили готовность к совместной работе по всему спектру двусторонней повестки дня, выразили взаимную заинтересованность в укреплении взаимодействия в рамках международных организаций.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Садыра Жапарова посетить Казахстан с официальным визитом. Кыргызский руководитель принял приглашение, отметив, что первый визит в качестве президента совершит в Казахстан. Он также поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением парламентских выборов.

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