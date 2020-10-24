Токаев: Правосудие должно вершиться только в зале суда и только по итогам судебного процесса

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Выступая сегодня на VIII Съезде судей РК президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что судьи часто испытывают давление со стороны журналистов и блогеров, передает Kazakhstan Today.

Бывает, что следствие еще идет, дело не передано в суд, а отдельные журналисты и блогеры уже нагнетают ситуацию, публично предрекают решение судьи. Здесь есть вина и некоторых правоохранительных органов, которые спешат с объявлением принятых мер и как бы априори объявляют людей преступниками", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что гласность и открытость СМИ категорически нельзя использовать для давления на суд.

Правосудие должно вершиться только в зале суда и только по итогам судебного процесса. Каждый судья лично несет ответственность за свои действия и решения, за факт давления на суд нужно отвечать по закону", - сказал Токаев.

Он отметил, что отечественные и международные эксперты считают, что судьи продолжают зависеть от председателей судов и коллегий.

Это неприемлемая практика, от которой необходимо избавляться. Серьезная проблема - это продолжающаяся зависимость судей от правоохранительных органов. Ни у кого не должно возникать даже сомнений насчет независимости судей. Граждане, бизнес, инвесторы должны быть уверены, что казахстанские суды выносят беспристрастные и справедливые решения", - подчеркнул глава государства.

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