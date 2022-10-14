Токаев предложил провести в Астане конференцию по проблемам экологии в странах СВМДА

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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, открывая VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, затронул нарастающие проблемы изменения климата в регионе и предложил в 2024 году провести конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА.
Становится все более важным экологическое измерение. Изменения климата приводят к стихийным бедствиям, которые стали все более непредсказуемыми и катастрофичными. В 2021 году в Азии от них пострадали 57 миллионов человек. К 2050 году возможный урон азиатским экономикам от подобных природных катаклизмов может составить до 26% ВВП. Недавнее мощнейшее наводнение в Пакистане стало масштабной гуманитарной катастрофой. В это трудное время мы вновь подтверждаем свою солидарность с народом и правительством Пакистана. Климатический кризис может привести к военным конфликтам и уже стал катализатором огромных и неконтролируемых миграционных потоков", - высказался глава государства.
Он подчеркнул, что для Азии является крайне актуальным вопрос декарбонизации экономики. Для решения этой задачи необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах.
Через месяц в Египте состоится Конференция по климату COP27. Предлагаю также в 2024 году провести в Астане Конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА. Результаты данной конференции могут стать основой для создания Совета СВМДА по вопросам сотрудничества в сфере экологии", - сказал Токаев.
Также в своем выступлении президент Казахстана отметил необходимость реально работающего механизма обеспечения продовольственной безопасности.
Азия производит две трети мировой сельскохозяйственной продукции, но продолжает оставаться уязвимой в данной сфере. Нам нужно выработать унифицированные подходы к оценке соответствия значимых продуктов национальным стандартам, а также создать "зеленые коридоры" между государствами - членами СВМДА для данной категории товаров", - заявил он.
Также, по его словам, представляется перспективным наладить сотрудничество СВМДА с Исламской организацией по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой расположена в Астане.
Учитывая сельскохозяйственный потенциал наших стран, мы могли бы принять меры для обеспечения нуждающихся стран продовольствием и удобрениями", - сказал Токаев.
Глава государства подчеркнул, что экономические меры можно считать эффективными, только если они ориентированы на человеческое измерение, сбережение и развитие людских ресурсов.
Успешное проведение заседания Молодежного совета в Астане в июле текущего года свидетельствует о больших перспективах для взаимодействия в данном направлении. В этой связи предлагаю в 2024 году провести в Астане под эгидой Молодежного совета слет лидеров волонтерских движений стран СВМДА. Большие перспективы открывает создание партнерской сети ведущих университетов государств - членов СВМДА. Посредством данной сети можно было бы обмениваться разработками в IT, нанотехнологии и возобновляемых источниках энергии", - добавил Токаев.