25.12.2023, 23:24 27966
Токаев предложил сопряжение цифровой повестки ЕАЭС и китайской инициативы "Цифровой Шелковый путь"
Президент отметил, что большой потенциал продуктивного взаимодействия имеется в сфере электронной торговли
Фото: скриншот с трансляции ЕЭК
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Санкт-Петербург. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил сопряжение цифровой повестки ЕАЭС и китайской инициативы "Цифровой Шелковый путь".
Нам следует рассмотреть возможность сопряжения цифровой повестки ЕАЭС и китайской инициативы "Цифровой Шелковый путь". Построение усовершенствованной модели цифрового интеллектуального взаимодействия внесет существенный вклад в развитие наших экономик. Предлагаю комиссии и правительствам наших стран изучить данный вопрос совместно с китайскими партнерами", - сказал президент РК в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Он также отметил, что одной из приоритетных задач является развитие технологической кооперации государств ЕАЭС в реальном секторе экономики.
Широкое внедрение передовых технологий и инноваций усилит должное позиционирование нашего экономического объединения на мировой арене. Отрадно, что данный вопрос нашел отражение в принятой сегодня декларации "Евразийский экономический путь", которая сопряжена с глобальной инициативой Китая "Один пояс, один путь", - сказал Токаев.
Президент отметил, что большой потенциал продуктивного взаимодействия имеется в сфере электронной торговли.
В прошлом году общий объем данного рынка в ЕАЭС достиг 80 млрд долларов США. В ближайшей перспективе этот показатель может удвоиться, однако, это далеко не предел. Нам следует более активно работать над совершенствованием таможенных процедур и созданием эффективной и равноправной экосистемы онлайн-торговли", - сказал президент РК.
По его словам, еще одно важное направление сотрудничества - агропромышленный комплекс.
Сегодня странам евразийской пятерки удалось достичь самого высокого уровня продовольственной самообеспеченности. Вместе с тем доля экспорта сельхозпродукции стран ЕАЭС на мировом рынке все еще остается низкой - составляет чуть более 2%. А в это время на планете более 800 млн человек испытывают голод и нехватку продовольствия. Поставкам продовольствия, к сожалению, препятствует нынешняя геополитическая ситуация, где на первый план вышли санкции… Между тем, по оценкам экспертов, потенциал стран ЕАЭС позволит прокормить около 600 млн человек. Поэтому налаживание тесных кооперационных связей для выпуска конкурентной, экологичной, экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, должно стать одной из наших приоритетных задач", - подчеркнул глава государства.
По итогам заседания лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года.
Напомним, в ЕАЭС входят пять государств: Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.
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26.12.2023, 13:36 4191
В Казахстане с 2024 года введут соцвыплаты для занятых во вредных условиях труда работников
Работник будет получать специальную социальную выплату до достижения пенсионного возраста
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках внедрения дополнительных механизмов социальной защиты работников, занятых во вредных условиях труда, с 1 января 2024 года будут введены специальные социальные выплаты. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова в ходе заседания правительства.
По поручению главы государства с 1 января 2024 года будут введены специальные социальные выплаты. На данные выплаты имеют право работники при достижении 55-летнего возраста и за которых перечислялись обязательные профессиональные пенсионные взносы не менее 7 лет. Ключевым условием выплаты является прекращение работы во вредных условиях труда. Для таких работников будут предложены меры трудоустройства", - сказала она.
Специальная социальная выплата будет производиться из четырех источников, включая:
- специальное профессиональное государственное пособие в размере 2 ПМ;
- страховую выплату по договору предпенсионного аннуитетного страхования в размере 1 ПМ;
- профессиональную выплату за счет средств работодателя в размере 1 ПМ;
- пенсионной выплаты из ЕНПФ с учетом накоплений.
Работник будет получать специальную социальную выплату до достижения пенсионного возраста", - уточнила она.
Как сообщалось ранее, в Казахстане приняли Концепцию безопасного труда до 2030 года.
В результате реализации Концепции ожидается положительный эффект для всех сторон социального партнерства. Для работников - улучшение качества жизни и сбережение здоровья. Для работодателей - экономическая заинтересованность в создании безопасных рабочих мест и повышении производительности труда. Для государства - повышение социально-экономического развития и конкурентоспособности страны", - отметила министр.
По ее словам, в 2022 году численность пострадавших на производстве по сравнению с 2021 годом увеличилась на 15%, а профессиональных заболеваний на 8%.
26.12.2023, 10:40 10611
В Казахстане приняли Концепцию безопасного труда до 2030 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрена Концепция безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
Она предусматривает 4 основных направления. Это модернизация национальной системы охраны труда на основе риск-ориентированного подхода, экономическое стимулирование мер по снижению риска на рабочих местах, развитие профкомпетенций и научного потенциала, а также повышение эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда", - пояснили в пресс-службе.
Подчеркивается, что ключевыми индикаторами безопасного труда являются показатели производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Они, в свою очередь, являются следствием работы во вредных условиях. С учетом этого в рамках концепции будет реализован комплекс соответствующих мер.
Премьер-министр подчеркнул, что в Казахстане порядка 500 тысяч человек работают во вредных условиях труда. В странах ОЭСР это число снижается ежегодно за счет автоматизации производственных процессов и повышения уровня техники безопасности.
Мы же констатируем достаточно высокий уровень производственного травматизма. У нас ежегодно травмы на производстве получает почти 2 тысячи человек, из них со смертельным исходом - больше 200", - заявил Алихан Смаилов.
Он добавил, что действующая система страхования от несчастных случаев на производстве не мотивирует работодателей улучшать условия. На сегодня лишь 32% предприятий застраховали работников.
Во многих странах компаниями по страхованию определенный процент от страховой премии направляется на превентивные меры. Это обучение работников безопасности труда и приобретение средств защиты. Мы тоже должны переходить к такой схеме", - указал глава правительства.
Как отметил Алихан Смаилов, с учетом острой необходимости решения всех проблемных вопросов в Казахстане впервые разработана Концепция безопасного труда до 2030 года.
Этот документ направлен в первую очередь на снижение уровня профессионального риска, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Все риски будут рассчитываться заранее. Способствовать этому будет внедрение цифровизации в сферу безопасности на производствах", - подчеркнул премьер-министр.
По его словам, концепция должна обеспечить повышение эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда.
После процедуры голосования по представленному документу глава правительства поручил организовать системную работу по исполнению всех мероприятий Концепции.
Кроме того, требуется обеспечить контроль за снижением аварийности на опасных промышленных объектах, ускорить создание института профессиональных заболеваний, а также повысить качество лечения и профилактики.
Премьер-министр также обозначил необходимость организовать превентивный государственный контроль за соблюдением требований охраны труда в регионах и активизировать масштабную информационно-разъяснительную работу в данном направлении.
Напомним, в прошлом году на своих рабочих местах в РК погибли более 200 человек, в этом - 74.
26.12.2023, 08:25 15066
По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета принят ряд документов
Фото: telegram/Аqorda
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Санкт-Петербург. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Санкт-Петербурге по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета принят ряд документов, сообщает Акорда.
Также в заседании принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что нынешний год был сложным, прежде всего, из-за продолжающейся и нарастающей глобальной нестабильности.
Инфляционное давление, трансформация международных логистических цепочек, региональные конфликты, санкционное противостояние - это только некоторые факторы, которые замедлили темпы развития мировой экономики. В таких непростых условиях Казахстан планирует завершить год с экономическим ростом в 4,9 процента. Отрадно, что на позитивную динамику вышли все страны "евразийской пятерки". Вместе с тем для сохранения траектории устойчивого развития наших экономик мы должны совместно готовиться к вызовам 2024 года", - заявил президент.
Отмечается, что по прогнозам экспертов, в следующем году глобальная экономика будет расти умеренными.
ЕАЭС, будучи неотъемлемой частью мировой экономики с рынком в 2,6 триллиона долларов, возможно также ощутит это замедление. Поэтому нам необходимо максимально задействовать экономические резервы и имеющийся потенциал взаимовыгодной интеграции. Казахстан изначально отстаивал принцип экономической составляющей союза. Считаем, что участники ЕАЭС своими действиями и решениями должны исходить именно из этой повестки дня" - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По его мнению, одной из приоритетных задач является развитие технологической кооперации государств ЕАЭС в реальном секторе экономики. Лидер Казахстана полагает, что широкое внедрение передовых технологий и инноваций усилит позиционирование экономического объединения на мировой арене. Он приветствовал отражение данного вопроса в принятой сегодня декларации "Евразийский экономический путь", которая сопряжена с глобальной инициативой Китая "Один пояс, один путь".
Касым-Жомарт Токаев считает, что новый импульс необходимо придать полноценной реализации фундаментальной основы ЕЭАС - свободы движения товаров. Несмотря на открытие таможенных границ, каждая из стран продолжает де-факто защищать внутренних производителей от конкуренции с другими участниками ЕАЭС.
Нам предстоит устранить существующие барьеры и ограничения на общем рынке, а также ускорить введение единых технических регламентов. Полноформатное функционирование Интегрированной информационной системы ЕАЭС значительно сократило бы издержки бизнеса при перемещении товаров между странами-участницами. Большой потенциал продуктивного взаимодействия имеется в сфере электронной торговли. В прошлом году общий объем данного рынка в ЕАЭС достиг 80 миллиардов долларов. В ближайшей перспективе этот показатель может удвоиться. Однако это далеко не предел. Нам следует более активно работать над совершенствованием таможенных процедур и созданием эффективной и равноправной экосистемы онлайн-торговли", - подчеркнул глава государства.
В выступлении еще одним важным направлением сотрудничества был обозначен агропромышленный комплекс. По словам президента, сегодня странам "евразийской пятерки" удалось достичь высокого уровня продовольственной самообеспеченности.
Вместе с тем доля экспорта сельхозпродукции стран ЕАЭС на мировом рынке все еще остается крайне низкой, составляя чуть более двух процентов. И это в то время, когда на планете более 800 миллионов человек испытывают голод и нехватку продовольствия. Поставкам продовольствия, к сожалению, препятствует нынешняя геополитическая ситуация, где на первый план вышли санкции. В результате страдают народы, нуждающиеся в продовольствии. Между тем, по оценкам экспертов, потенциал стран ЕАЭС позволит прокормить около 600 миллионов человек", - сообщил президент.
Поэтому, по словам главы государства, налаживание тесных кооперационных связей для выпуска конкурентной, экологичной и экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, должно стать одной из приоритетных задач.
Предстоит общими усилиями развивать системы агрологистики и хранения, внедрять цифровые решения в сферу сельского хозяйства. Нам нужно поработать над созданием совместных центров агроинноваций, которые бы занимались коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий в агропромышленном комплексе", - предложил лидер Казахстана.
Наряду с этим глава государства предложил рассмотреть возможность сопряжения "Цифровой повестки ЕАЭС" и китайской инициативы "Цифровой шелковый путь". По его мнению, построение усовершенствованной модели цифрового и интеллектуального взаимодействия внесет существенный вклад в развитие экономик стран евразийского пространства.
Предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту "Россия - Казахстан - Иран" для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана. Это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции ЕАЭС в логистике данных на глобальном уровне", - отметил президент Казахстана.
Он подчеркнул важность в это непростое время последовательно укреплять потенциал ЕАЭС на внешнем контуре, развивая торгово-экономические отношения с третьими странами и интеграционными объединениями.
В конце своей речи лидер Казахстана поздравил Владимира Путина с успешным завершением председательства Российской Федерации, а также пожелал Николу Пашиняну продуктивного председательства в органах ЕАЭС в 2024 году. Кроме этого глава государства выразил благодарность Михаилу Мясниковичу, завершающему свою миссию на посту председателя Евразийской экономической комиссии.
Также лидеры стран ЕАЭС избрали председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии представителя Казахстана Бакытжана Сагинтаева.
Ранее ЕАЭС и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле.
25.12.2023, 20:37 33956
Факты неэффективного использования мобильных комплексов "АвтоУраган-МС" выявили в Жамбылской области
Фото: freepik.com
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Тараз. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Жамбылской области установлены факты неэффективного использования мобильных комплексов "АвтоУраган-МС", сообщает пресс-служба надзорного органа.
В период 2022-2023 годов департамент полиции области приобрел 15 мобильных комплексов. Они должны были проводить автоматическую фотовидеофиксацию транспортных средств для выявления 16 видов нарушений правил дорожного движения. Однако фактически комплексы на территории области фиксируется только 1 вид нарушения (превышение скорости).
Для полноценной работы комплекса необходима электронная карта с отображением зон действия соответствующих дорожных знаков.
По указанным фактам прокуратурой области внесен акт прокурорского реагирования о необходимости принятия соответствующих мер.
25.12.2023, 19:05 37356
Казахстанцы смогут получать документы через специальные терминалы
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК подготовило проект совместного приказа о проведении пилотного проекта по выдаче паспортов, удостоверений личности гражданам через терминал документирования с использованием биометрической идентификации. С проектом приказа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА" до 10 января 2024 года.
Доля госуслуг, связанных с документированием граждан, составляет более 13% от ежегодного количества предоставляемых услуг. Учитывая социально-демографические факторы, такой поток услугополучателей будет ежегодно увеличиваться.
В рамках пилотного проекта терминалы документирования установят в ЦОНах Алматы, Шымкента, Байконура, а также в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской, Улытауской, Западно-Казахстанской областей.
Терминал документирования оснащен биометрической системой, функцией фотографирования и понятным интерфейсом. При формировании заявки посредством автоматизированных терминалов для получения документов, удостоверяющих личность, граждане будут проходить все этапы получения государственной услуги (удаленная идентификация личности, фотографирование, текстовый ввод данных).
Разработчики проекта рассчитали, что один терминал при непрерывной девятичасовой работе в день будет обслуживать 108 клиентов.
Пилотный проект реализуют с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года.
25.12.2023, 17:30 42346
Токаев прибыл в Россию для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Фото: telegram/Аqorda
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Санкт-Петербург. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба главы государства.
Лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов. Президент Казахстана также примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ.
Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге под председательством президента Российской Федерации, председателя Высшего Евразийского экономического совета Владимира Путина состоится заседание ВЕЭС с участием глав государств Евразийского экономического союза и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.
Отмечается, что среди важных вопросов повестки дня - вопросы о председателе и персональном составе коллегии комиссии, о председательстве в органах ЕАЭС.
Также намечено подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран - с другой стороны.
25.12.2023, 17:20 43746
Безвиз с Вьетнамом вступит в силу в ближайшее время - МИД
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Безвизовый режим между Казахстаном и Вьетнамом вступит в силу в ближайшее время, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров.
Как вы знаете, с КНР безвизовый режим вступил в силу. С Вьетнамом безвизовый режим вступит в ближайшее время, когда стороны завершат все необходимые процедуры", - сообщил Айбек Смадияров.
Напомним, во время официального визита президента Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам был подписан ряд документов. В том числе соглашение между правительством РК и правительством Вьетнама о взаимной отмене визовых требований для владельцев национальных паспортов.
25.12.2023, 11:46 48286
Выплаты детям из Нацфонда: казахстанцев просят не обращаться к посредникам
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцев призвали не прибегать к услугам посредников при оформлении детям выплат из Нацфонда.
В АО "ЕНПФ" напомнили: программа "Нацфонд - детям", в рамках которой всем несовершеннолетним казахстанцам в равных долях ежегодно будет начисляться 50% от усредненного за 18 лет инвестиционного дохода, стартует 1 января 2024 года.
Информацию о первых начислениях законные представители детей увидят уже в феврале 2024 года в личном кабинете на портале электронного правительства egov.kz. Но уже сейчас в социальных сетях и мессенджерах появляются предприимчивые дельцы, предлагающие за отдельную плату услуги по внесению данных несовершеннолетних детей в государственную базу якобы для начисления средств. Настоятельно рекомендуем игнорировать распространяемые подобные объявления о посреднических услугах", - подчеркнули в ЕНПФ.
Там напомнили, что проверить и внести данные своих детей можно самостоятельно и совершенно бесплатно. Для этого не нужно собирать никакие документы, открывать счета, посещать какие-либо ведомства, в том числе ЕНПФ.
Единственное, что важно сейчас сделать, - проверить наличие и корректность данных вашего ребенка (ФИО, ИИН, дату рождения) и проверить наличие сведений о детях в своем личном кабинете на веб-портале egov.kz. Если сведения о детях в вашем личном кабинете отсутствуют, внесите их самостоятельно - это всего лишь несколько кликов", - обратились к казахстанцам в фонде.
В ЕНПФ также напомнили родителям и законным представителям участников программы, что, прибегая к услугам посредников, они доверяют незнакомым людям свои персональные данные и данные детей, которыми они могут воспользоваться в корыстных целях.
Получить ответы на все вопросы и проверить информацию, вы можете как в отделениях ЕНПФ, так и дистанционно: посредством сайта enpf.kz, мобильного приложения БЖЗҚ/ЕНПФ, через многоканальную бесплатную связь, позвонив на номер call-центра 1418, а также посредством WhatsАрp по номеру +7 777 000 1418, на официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях на таких популярных платформах, как Одноклассники, Telegram, Facebook, ВКонтакте, Twitter и Instagram", - подчеркнули в фонде.
Ранее в Минфине рассказали, как будут осуществляться выплаты по проекту "Нацфонд - детям".
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