Токаев предложил создать в Конаеве академгородок

Конаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматинской области отметил, что город Конаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи.
На сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алматы. Это влияет на состояние густонаселенного мегаполиса: возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья. Кроме того, в городе резко ухудшилось качество воздуха. С учетом имеющихся проблем полагаю целесообразным рассмотреть вопрос создания в городе Қонаев академгородка. Во многих странах вблизи крупных городов появились инновационные центры. Правительству необходимо до конца текущего года представить конкретные предложения по этому вопросу", - сказал Токаев.
Также глава государства отметил нехватку медицинских учреждений в регионе.
Алматинская область входит в число густонаселенных регионов страны. Строительство здесь медицинских центров - одна из приоритетных задач. На текущий момент необходима модернизация больниц и поликлиник в соответствии с современными требованиями. Это работа напрямую влияет на качество жизни наших граждан", - пояснил он.
На сегодняшний день в области действует 396 учреждений здравоохранения. По поручению президента реализуется национальный проект по модернизации сельского здравоохранения.
В рамках проекта в регионе в течение трех лет будут построены 38 оздоровительных центров. Но и этого недостаточно", - скал он.
Он рассказал, что сейчас многие жители области для посещения врачей едут в Алматы, поэтому нехватка медицинских учреждений ощущается не так остро.
Однако нельзя забывать, что и у мегаполиса имеется свой предел. Известно, что его медицинская инфраструктура перегружена. Акимату области нужно тщательно изучить, в каком районе и в каком количестве нужны объекты здравоохранения. После этого правительством будут приниматься конкретные меры", - заверил Токаев.
Вместе с тем президент рассказал, что перенос областного центра в Конаев позволит реализовать план по созданию рабочих мест, увеличению жилого фонда, развитию инфраструктуры, озеленению и благоустройству улиц.
В регионе начнется масштабное строительство административных зданий, жилья, больниц, школ, детских садов, объектов культуры и спорта, появятся новые санаторные и курортные зоны. Областной центр нужно развивать как высокоэкологичный, "умный" город, комфортный для проживания. Новому областному центру нужен новый генеральный план, учитывающий его новый статус", - заключил он.
В целом глава государства обозначил шесть приоритетов в развитии Алматинской области: сбалансированное территориальное развитие; развитие инфраструктуры образования и медицины; развитие обрабатывающей промышленности; развитие транспортной системы и энергетики; развитие агропромышленного комплекса; развитие туризма.