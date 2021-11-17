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Токаев предложил узаконить "удаленку" для родителей-одиночек

16.11.2021, 19:23 83917
Токаев предложил узаконить "удаленку" для родителей-одиночек
Фото: Shutterstock / Fotodom
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на шестом заседании Национального совета общественного доверия отметил, что одним из приоритетов государственной политики является поддержка материнства и детства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Приходится констатировать, что женщины гораздо чаще, чем мужчины, вынуждены совмещать работу и обязанности по уходу за ребенком. Если же мама берет декретный отпуск, она теряет профессиональные навыки и компетенции. В результате женщины становится менее конкурентоспособными на рынке труда", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства подчеркнул, что сложнее всего приходится одиноким родителям, поэтому для них необходимо создавать особые условия труда.
 

Следует на законодательном уровне предусмотреть право одиноких родителей на удаленный формат работы и сокращенный режим занятости. В развитых странах все чаще крупные компании открывают в своих офисах детские комнаты. Подобная практика должна стать нормой и у нас. Для этого нужно внедрять эффективные механизмы регулирования режима труда, учитывающие интересы данной категории работника. При этом важно обеспечить бесперебойность трудовых процессов и соответствующую производительность", - сказал президент.

 

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Исекешев принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ

17.11.2021, 19:44 5995
Исекешев принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ
Фото: Акорда
МОСКВА. 17 НОЯБРЯ -17 ноября в Москве помощник президента Республики Казахстан - секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев принял участие в IX встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе форума был обсужден широкий круг актуальных вопросов регионального взаимодействия в условиях современных вызовов стабильности и безопасности на пространстве СНГ, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В частности, стороны рассмотрели потенциальные угрозы, связанные с развитием ситуации в Афганистане, включая распространение экстремизма и терроризма, рост трансграничной преступности, незаконной миграции, наркотрафика.
 
Состоялся обмен мнениями о направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в сфере регулирования миграции, гражданской защиты и реагирования на ЧС, противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
 
Также в повестку дня были вынесены меры по снижению угроз биологической безопасности, в том числе сопряженных с связанных с использованием биотехнологий.
 
В своем выступлении Асет Исекешев отметил необходимость согласованных действий, направленных на стабилизацию ситуации в Афганистане, предотвращение острого гуманитарного кризиса и связанного с этим комплекса угроз.
 
Секретарь Совета Безопасности Казахстана подчеркнул растущую значимость практической деятельности по обеспечению экологической и водно-энергетической безопасности в нашем регионе, учитывая, что водные ресурсы становятся одним из ключевых факторов национальной безопасности. Также была отмечена необходимость обновления подходов в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций, характер которых претерпевает серьезные изменения. 
 
Асет Исекешев обратил внимание на важность скоординированных действий по предупреждению биологических рисков, в связи с чем возрастает актуальность реализации инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международного агентства по биологической безопасности.
 

Президент дал ряд поручений по проектам АО "Самрук-Казына".

17.11.2021, 18:51 5401
Президент дал ряд поручений по проектам АО "Самрук-Казына".
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства был проинформирован об основных производственных показателях и финансовых результатах деятельности фонда с начала текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Как доложил Алмасадам Саткалиев, по итогам 10 месяцев 2021 года группа компаний "Самрук-Казына" получила доход на уровне 8981 миллиарда тенге, что на 20% выше запланированного. Операционная прибыль составила 1256 миллиардов тенге, что выше прошлогодних итогов более чем в 2 раза. Этому способствовали цены на нефть, увеличение дохода от грузовых перевозок, рост транзита и другие производственные показатели. 
 
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по проектам АО "Самрук-Казына".
 

Токаев примет участие в расширенном заседании коллегии МИД РК

17.11.2021, 18:28 9262
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - 18 ноября 2021 года президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел Республики Казахстан, сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Повестка дня мероприятия включает приоритетные задачи внешней политики нашей страны в современных условиях и актуальные вопросы международных отношений", - написал в Facebook Берик Уали. 

 
Также будут обсуждены итоги работы и планы дальнейшей деятельности внешнеполитического ведомства.

 

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