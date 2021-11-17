Токаев предложил узаконить "удаленку" для родителей-одиночек

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НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на шестом заседании Национального совета общественного доверия отметил, что одним из приоритетов государственной политики является поддержка материнства и детства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Приходится констатировать, что женщины гораздо чаще, чем мужчины, вынуждены совмещать работу и обязанности по уходу за ребенком. Если же мама берет декретный отпуск, она теряет профессиональные навыки и компетенции. В результате женщины становится менее конкурентоспособными на рынке труда", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что сложнее всего приходится одиноким родителям, поэтому для них необходимо создавать особые условия труда.
Следует на законодательном уровне предусмотреть право одиноких родителей на удаленный формат работы и сокращенный режим занятости. В развитых странах все чаще крупные компании открывают в своих офисах детские комнаты. Подобная практика должна стать нормой и у нас. Для этого нужно внедрять эффективные механизмы регулирования режима труда, учитывающие интересы данной категории работника. При этом важно обеспечить бесперебойность трудовых процессов и соответствующую производительность", - сказал президент.