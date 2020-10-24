Токаев предложил ужесточить ответственность судей за нарушение закона

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня на VIII Съезде судей, предложил ужесточить ответственность судей, нарушивших закон, передает Kazakhstan Today.

Доверие общества к государству серьезно подрывает коррупция, преступная порука, некомпетентность. Я по-прежнему получаю немало писем и обращений о такого рода нелицеприятных фактах. Считаю, что необходимо ужесточать спрос с судей, нарушивших закон. Конечно, лишь жестких мер недостаточно - нужно культивировать соответствующую судебную этику. Новые стандарты должны регламентировать культуру поведения судей на процессах, в коллективе, в обществе", - цитирует Токаева Kazpravda.kz .

По мнению главы государства, соответствующие требования должны стать обязательными также для адвокатов и юридических консультантов. Президент отметил, что подобная практика существует во многих развитых странах.

К примеру, под эгидой ООН учреждена глобальная сеть честности и неподкупности судебных органов. Полагаю также, что нужно обратить внимание на условия, в которых работают наши судьи. Я согласен с выступлением судьи Алматинского городского суда, который сказал о том, что судьи очень часто работают в неподобающих условиях. Мы дадим соответствующее поручение в правительство о том, чтобы обратить самое пристальное внимание на существующую проблему. Полагаю, казахстанское судебное сообщество должно стать активным участником программ этого проекта", - добавил президент.

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