Фото: Акорда

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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков, сообщает пресс-служба Акорды.





Открывая заседание республиканского штаба, Касым-Жомарт Токаев отметил, что на текущий момент в пяти регионах (в Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанская областях) существует вероятность второй волны паводков, в шести регионах (Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская, Абайская, Улытауская области) ситуация стабилизировалась. По его словам, первостепенными мерами сейчас являются своевременная эвакуация людей из опасных зон и оказание необходимой помощи пострадавшим от паводков гражданам.





Президент сообщил, что по его поручению из государственного материального резерва разбронированы спецтехника и другие необходимые вещи.





Еще одна важная задача - необходимо обеспечить контроль за эпидемиологической ситуацией на затопленных территориях, а также начать подготовку к весенним полевым работам. Не менее важным вопросом является сохранение порядка в зонах подтопления. По моему поручению премьер-министр и его заместители находятся в регионах, где сохраняется сложная паводковая ситуация", - сказал глава государства.





Он еще раз подчеркнул необходимость держать на особом контроле вопросы продовольственной безопасности в пострадавших регионах и не допускать повышения цен. Отдельно Касым-Жомарт Токаев предупредил о недопустимости роста цен на авиа- и железнодорожные билеты для граждан.





Глава государства поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья в режиме реального времени для граждан. Он также считает необходимым до конца текущего года определить долгосрочную стратегию управления паводками и принять соответствующие программные документы.