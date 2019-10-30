Токаев прибыл с двухдневным визитом в Алматы

Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с двухдневным рабочим визитом в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Сегодня президент ознакомится с презентацией программы "Жана Алматы", вручит ключи от квартир воспитанникам детских домов, а также примет участие в совещании по социально-экономическому развитию города Алматы", - сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Кроме того, по его информации, Токаев ознакомится с работой инновационного кластера Teсh Garden, деятельностью Инвестиционного дома, посетит КазНУ имени аль-Фараби, где осмотрит учебные корпуса и Центр обслуживания студентов "Керемет".

Во второй день рабочей поездки глава государства в своей алматинской резиденции проведет ряд встреч.

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