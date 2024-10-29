28.10.2024, 16:01 30736
Токаев прибыл с государственным визитом в Монголию
Фото: telegram/ Aqorda
Рассказать друзьям
Улан-Батор. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха прибыл с государственным визитом в страну, сообщает пресс-служба главы государства.
В аэропорту Улан-Батора делегацию нашей страны встречала министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что в рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также подписание ряда важных документов.
Напомним, в июле Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Монголию.
новости по теме
28.10.2024, 20:33 18001
В Минкультуры утвердили правила постановки на учет СМИ
Приказ вводится в действие с 4 ноября 2024 года
Рассказать друзьям
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом и.о. министра культуры и информации от 17 октября 2024 года утверждены правила оказания государственных услуг в области масс-медиа.
Как сообщает Zakon.kz, утверждены правила оказания государственной услуги "Постановка на учет, переучет, выдача свидетельства отечественного теле-, радиоканала"; правила оказания государственной услуги "Постановка на учет, переучет, выдача свидетельства иностранного теле-, радиоканала, распространяемого на территории Республики Казахстан"; правила оказания государственной услуги "Постановка на учет или переучет периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий".
К примеру, для получения госуслуги "Постановка на учет, переучет, выдача свидетельства отечественного теле-, радиоканала" направляется заявление услугодателю через портал электронного правительства, а также информация о записи и хранении транслируемых и ретранслируемых теле-, радиопрограмм в течение шести месяцев, форма сведений о наличии имущественных прав собственника теле-, радиоканала на помещения и площади с отдельным входом или на их аренду.
Канцелярия министерства в день поступления документов принимает, регистрирует и передает на исполнение ответственному структурному подразделению. Где в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов.
При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также о времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.
По результатам заслушивания услугодатель выдает свидетельство о постановке на учет, переучет, свидетельство отечественного теле-, радиоканала либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.
Отмечается, что теле-, радиоканал подлежит переучету в случаях смены собственника либо изменения организационно-правовой формы, наименования, а также названия теле-, радиоканала.
Приказ вводится в действие с 4 ноября 2024 года.
28.10.2024, 19:47 20176
Награждена вынесшая приговор Бишимбаеву судья
Фото: пресс-служба суда Астаны
Рассказать друзьям
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Судью Айжан Кульбаеву, вынесшую приговор экс-министру нацэкономики Куандыку Бишимбаеву, наградили медалью за вклад в развитие судебной системы.
В понедельник, 28 октября, исполняющая обязанности председателя судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны Айсулу Сламбекова в торжественной обстановке вручила ведомственную награду председателю специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаевой.
На мероприятии Кульбаева наградили медалью Верховного суда "Мінсіз қызметі үшін" II степени за многолетнюю плодотворную и безупречную службу в судебной системе, а также за вклад в ее развитие.
Во время вручения награды Сламбекова отметила добросовестное отношение председателя суда, качества рассмотрения дел и пожелала успехов в дальнейшей работе.
Ранее жительницу Астаны, которая обещала смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву за 100 млн тенге, осудили на 10 лет лишения свободы.
28.10.2024, 18:40 23681
КазМунайГаз и CNPC усиливают работу по геологоразведке
Для открытия новых месторождений необходимо расширить горизонты геологоразведки
Рассказать друзьям
Кызылорда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде начал свою работу II технический семинар по перспективам геологоразведки и повышения нефтеотдачи на месторождениях, сообщает пресс-служба КМГ.
Кызылординская область, как место для обсуждения проблем нефтегазовой отрасли, выбрана не случайно. Добыча нефти в регионе продолжает сокращаться из-за истощения запасов на основных месторождениях. Если в 2013 году добыча нефти в Кызылординской области составляла 11 млн тонн, то в 2023 году менее 4 млн тонн нефти. По прогнозам, в этом году объем производства нефти снизится почти на 3% (в 2024 оду будет добыто 3,6 млн тонн нефти, что меньше на 100 тыс. тонн по сравнению с 2023 годом).
В целях расширения геологоразведочных работ, исследования новых территории, восполнения запасов нефти и внедрения инновационных технологий КМГ активизирует работу с одним из основных партнеров в регионе - китайской нефтегазовой корпорации CNPC.
Асхат Хасенов отметил, что Южно-Торгайская нефтегазоносная область обладает значительным потенциалом для развития и требует углубленных исследований. По данным "Комплексного изучения осадочных бассейнов", прогнозные ресурсы Южно-Торгайского бассейна составляют более 3,2 млрд тонн. Восполнение запасов углеводородов остается ключевым вопросом, что возможно только при проведении полномасштабных геологоразведочных работ и применении новейших технологий в сотрудничестве с международными партнерами.
Южно-Торгайская нефтегазоносная область - один из самых молодых и перспективных регионов для геологоразведки, который требует дальнейших исследований и инновационного подхода. Наша основная задача - восполнение углеводородных запасов через детальное изучение палеозойских отложений на значительных глубинах. Эта сложная, но выполнимая работа, которая требует тесного сотрудничества и внедрения передовых технологий", - подчеркнул Асхат Хасенов.
Для открытия новых месторождений необходимо расширить горизонты геологоразведки, в том числе в малоизученных бассейнах, таких как Северный Торгай, Шу-Сарысу и Сырдарьинский.
В мае на участке Тургай КМГ начал бурение глубокой скважины на 5500 метров за счет собственных средств. Ранее бурение скважин с такой глубиной в этом регионе не проводилось.
На площадке семинара АО НК "КазМунайГаз" и CNODC (дочерняя компания CNPC) подписали договор о конфиденциальности и план совместного изучения геологоразведочного потенциала участка восточного борта Прикаспийского бассейна.
По результатам совместных исследований будут определены участки для проведения геологоразведочных работ.
Кроме того, акимат Кызылординской области, Министерство энергетики и ТОО "СП "Казгермунай" заключили меморандум о реализации инвестиционного проекта, направленного на социально-экономическое развитие региона.
28.10.2024, 16:40 25481
Асет Шонов назначен главой Комитета по миграции
Ранее он занимал должность директора департамента юридической службы Министерства финансов РК
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Светланы Жакуповой Асет Шонов назначен на должность председателя Комитета по миграции, сообщает пресс-служба правительства.
Асет Шонов родился в 1986 году в Акмолинской области. Окончил ЕНУ имени Гумилева и Евразийский гуманитарный институт. В разные годы работал экспертом в структурах министерств экономики и бюджетного планирования и финансов. Ранее занимал должность директора департамента юридической службы Министерства финансов РК.
Ранее Тайжанов был назначен председателем Комитета железнодорожного и водного транспорта.
28.10.2024, 13:03 36981
Срыв отопительного сезона в Сарани: аким и его замы получили строгие выговоры
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Сарань. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Сарани Еркин Баулыков и руководитель управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев получили строгий выговор от главы области, сообщает пресс-служба областной администрации.
Первому заместителю акима области Азамату Тайжанову объявлено дисциплинарное наказание в виде замечания.
Об этом сообщил аким области Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.
За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, а именно недостаточный контроль за подготовкой к отопительному сезону, моему первому заместителю вынести дисциплинарное взыскание в виде замечания. Акиму Сарани и руководителю управления энергетики и ЖКХ - строгий выговор. Всем ещё раз хочу напомнить, что качественное теплоснабжение в зимний период для нас приоритетная задача. Работа должна проводиться постоянная! По каждому случаю будет дана жесткая оценка и определена степень ответственности", - сказал глава региона.
Аким Сарани доложил о ситуации с отоплением в городе. По его словам, все локальные котельные работают в штатном режиме, запас топлива обеспечен. Вопросы по домам, поступающие в городской чат, отрабатываются оперативно, заверил Еркин Баулыков.
Напомним, отопительный сезон для многих жителей Сарани начался с опозданием в связи с выявлением ряда проблем в новой котельной. По состоянию на 14 октября без отопления находились жители 85 домов.
Премьер-министр поручил провести проверку и привлечь к ответственности всех, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону.
Жителям города пообещали пересчитать октябрьские тарифы на отопление.
28.10.2024, 12:47 37851
Дополнительный объем сжиженного газа отправили в 3 области Казахстана
Газ поступит в Актюбинскую, Мангистаускую и Западно-Казахстанскую области
Рассказать друзьям
Актобе. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - О дополнительных поставках сжиженного газа в Актюбинскую, Мангистаускую и Западно-Казахстанскую области сообщили в Министерстве энергетики РК.
24 октября в Актюбинскую область из ресурсов Шымкентского НПЗ выделен дополнительный объем в количестве 900 тонн. В Западно-Казахстанскую область дополнительно поставлено из ресурсов "Тенгизшевройл" 180 тонн. В Мангистаускую область увеличена ежесуточная отгрузка с КазГПЗ на 100-150 тонн", - сообщили в Минэнерго.
16 октября СМИ ЗКО сообщали, что в области наблюдается дефицит бензина, связанный с плановым ремонтом на Атырауском НПЗ.
Кроме того, в Атырау возникла нехватка сжиженного газа, на заправках стояли очереди за топливом.
Однако министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил в начале октября, что в стране нет дефицита нефтепродуктов. По его словам, дизельного топлива в стране хватит на 27 дней, также есть 45-дневный запас бензина и керосина. В то же время министр признал, что в некоторых регионах возник дефицит сжиженного газа.
9 октября Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа о продлении еще на 6 месяцев запрета на экспорт сжиженного нефтяного газа.
26.10.2024, 18:00 114051
Казахстан обсудил с южнокорейскими компаниями участие в строительстве АЭС
Фото: Минэнерго РК
Рассказать друзьям
Сеул. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев провел серию встреч с представителями крупнейших энергетических компаний Южной Кореи и государственными органами, сообщили в пресс-службе ведомства.
В период с 22 по 25 октября состоялся официальный визит казахстанской делегации в Республику Корея во главе с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым.
На встрече с министром торговли, промышленности и энергетики Республики Корея господином Ан Док Кыном обсуждены вопросы сотрудничества в атомной отрасли.
Глава Минэнерго Казахстана побеседовал с представителями корейских компаний на предмет их возможного участия в международном консорциуме, создание которого в настоящее время изучают в Казахстане как одну из возможных моделей реализации проекта строительства АЭС. Саткалиев отметил, что окончательное решение по данному вопросу будет принято в 2025 году.
По итогам переговоров с представителями компании Doosan Enerbility подписан меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики и Doosan Enerbility. В рамках документа стороны изучат возможность локализации производства энергетического оборудования корейской компании с подготовкой местного персонала, а также открытия представительства завода в городе Астане.
Кроме того, с министром торговли, промышленности и энергетики обсуждена возможность расширения партнерских взаимоотношений в энергетической сфере, в том числе в нефтегазовой отрасли и проектов в области возобновляемых источников энергии и т.д.
Также глава Минэнерго Казахстана провел переговоры с представителями крупнейших корейских компаний, таких как: Doosan Enerbility, Korea Hydro&Nuclear Power (KHNP), Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Korea National Oil Corporation (KNOC), Samsung C&T.
Ранее министр энергетики РК ответил на вопросы о рисках и безопасности при строительстве АЭС, а также о стоимости проекта.
26.10.2024, 14:05 110321
Президент Казахстана посетит с государственным визитом Монголию
В ходе визита запланировано подписание ряда важных двусторонних документов
Рассказать друзьям
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщает Акорда.
28-29 октября Президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Монголию. Глава государства проведет переговоры с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ", - проинформировали в пресс-службе президента.
Отмечается, что в ходе визита запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
28.10.2024, 08:30Выдающийся казахстанский художник Камиль Муллашев отмечает 80-летие 28.10.2024, 12:4736241Дополнительный объем сжиженного газа отправили в 3 области Казахстана 28.10.2024, 13:0335401Срыв отопительного сезона в Сарани: аким и его замы получили строгие выговоры 28.10.2024, 09:4434466Ухудшение погодных условий в Казахстане: МЧС призывает соблюдать меры безопасности 28.10.2024, 16:0129156Токаев прибыл с государственным визитом в Монголию 24.10.2024, 13:08413951В Казахстан возвращено свыше 1,7 трлн тенге - Асылов 24.10.2024, 12:49388341Школьница в секс-рабстве - Марат Кожаев прокомментировал дело 24.10.2024, 12:20351941МЧС Казахстана приобретет дроны для тушения пожаров в высотках 24.10.2024, 12:16350501Запуск LRT в Астане планируется до конца 2025 года 24.10.2024, 11:45329276В Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения 24.10.2024, 13:08413951В Казахстан возвращено свыше 1,7 трлн тенге - Асылов 24.10.2024, 12:49388341Школьница в секс-рабстве - Марат Кожаев прокомментировал дело 24.10.2024, 12:20351941МЧС Казахстана приобретет дроны для тушения пожаров в высотках 24.10.2024, 12:16350501Запуск LRT в Астане планируется до конца 2025 года 24.10.2024, 11:45329276В Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?