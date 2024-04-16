Токаев прибыл с официальным визитом в Армению

В документ будут добавлены комплексные меры по предотвращению паводков

Фото: пресс-служба правительства РК

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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению президента Казахстана Министерство водных ресурсов и ирригации пересматривает положения концепции развития системы управления водными ресурсами.





Как сообщила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева, в документ будут добавлены комплексные меры по предотвращению паводков и сокращению ущерба от них.





Что касается ситуации на водохранилищах, то она к этому часу такова:





В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. Из-за повышения нерегулируемого стока реки Жабай продолжаются паводки в Атбасаре.





В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища в общей сложности полны на 100%, половодье продолжается. Оба водохранилища работают в штатном режиме, угрозы прорыва нет. Гидроузлы прошли многофакторное обследование, техническое состояние удовлетворительное. В 2023 году по работе двух гидроузлов была выдана декларация безопасности.





К этому часу уровень реки Есиль в черте Петропавловска - 1243 см, за сутки он вырос на 103 см. Обстановка в регионе остается напряженной. Специалисты проводят работы по пропуску воды.





В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Обстановка в регионе стабильна.





В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 80%.





В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 89%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу производятся природоохранные попуски. В целом водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.





В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 74%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Прогнозы не изменились. Ее прибытие ожидается 16-17 апреля.





В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99%, пик паводка в регионе прошел. Обстановка стабильна.





В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 93%, пик паводка прошел. Каратомарское водохранилище продолжает работать в транзитном режиме.



