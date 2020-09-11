Токаев прибыл с рабочим визитом в СКО

Петропавловск. 10 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжает рабочую поездку по северным регионам страны, передает Kazakhstan Today.

Продолжатся рабочая поездка главы государства по северным регионам республики. В Северо-Казахстанской области Касым-Жомарт Токаев проведет встречу с местными жителями и ознакомится с ходом уборочной кампании в регионе", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства