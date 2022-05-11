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Токаев прибыл в Турцию с государственным визитом

10.05.2022, 14:30 16841
Токаев прибыл в Турцию с государственным визитом
НУР-СУЛТАН. 10 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана с государственным визитом прибыл в Турецкую Республику, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках двухдневного визита в Анкару запланированы переговоры с президентом Турции в узком и расширенном составах, участие в казахско-турецком бизнес-форуме и ряд встреч с капитанами турецкого бизнеса, информирует Telegram-канал "Борт№1".
 

новости по теме

Минобороны Казахстана и Сербии налаживают сотрудничество

11.05.2022, 19:19 1736
Минобороны Казахстана и Сербии налаживают сотрудничество
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Перспективы военного сотрудничества обсудили заместитель начальника департамента международного сотрудничества Министерства обороны полковник Валерий Вишникин и военный атташе Сербии полковник Саша Момчилович, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны отметили направления, где взаимодействие оборонных ведомств может быть наиболее продуктивным. Это сферы военного образования и науки, боевой подготовки, военно-технического сотрудничества, радиационной, химической и биологической защиты, сообщает пресс-служба Минобороны РК. 
 
По мнению представителей военных ведомств, двусторонние партнерские отношения будут способствовать укреплению обороноспособности Казахстана и Сербии.
 

Токаев посетил Президентскую Национальную библиотеку Турции

11.05.2022, 17:30 2931
Токаев посетил Президентскую Национальную библиотеку Турции
Фото: Акорда
АНКАРА. 11 МАЯ - Посещение главы государства Президентской библиотеки Турции началось с ознакомления с отделом старинных рукописей и редких книг. В этом отделе хранится научная литература, включающая ценные труды и документы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Затем президент Казахстана осмотрел зал Жиханнума (Cihannuma Hall). Здесь вниманию читателей представлены издания на 134 языках из более чем 100 стран. В зале можно увидеть книги, посвященные 16 тюркским государствам, существовавшим в мировой истории, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства передал в фонд библиотеки ряд книг, посвященных эпохе древнетюркских государств, Золотой Орде, а также периоду независимости Казахстана.

Напомним, в рамках визита в Турецкую Республику Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и ознакомился с крупными инвестпроектами турецких бизнесменов.
 

Главы оборонных ведомств Казахстана и Турции подписали соглашения о военном сотрудничестве

11.05.2022, 12:54 6156
Главы оборонных ведомств Казахстана и Турции подписали соглашения о военном сотрудничестве
Фото: Мин обороны РК
АНКАРА. 11 МАЯ - В рамках государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику состоялась встреча министра обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с министром обороны Турции Хулуси Акаром, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи подписан ряд документов, регулирующих двустороннее военное сотрудничество между Казахстаном и Турцией, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
 
Руслан Жаксылыков также посетил центр сил специальных операций Вооруженных сил Турции. 
 
Кроме того, в рамках поездки глава оборонного ведомства Казахстана встретился с министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу.

Вопросы региональной безопасности обсудили главы оборонных ведомств Казахстана и Турции.
 

Казахстан безвозмездно передаст Кыргызстану военное имущество

11.05.2022, 11:57 6806
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Депутаты мажилиса Республики Казахстан на пленарном заседании одобрили ратификацию соглашения между правительством Казахстана и кабинетом министров Кыргызстана об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соглашение было подписано в Нур-Султане 7 декабря 2021 года, сообщил на заседании палаты парламента заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.
 

Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш", - проинформировал он.

 
Спикер уточнил, что кыргызская сторона будет использовать полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности. Не должна передавать его третьей стороне и не использовать против государств - участников СНГ.
 

Оказание военно-технической помощи в условиях осложнившейся обстановки в области безопасности прилегающих районов Центрально-Азиатского региона, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности позволит усилить возможности Вооруженных сил Кыргызстана", - добавил Камалетдинов.

 

Токаев встретился с Эрдоганом

10.05.2022, 20:37 14466
Токаев встретился с Эрдоганом
Фото: Акорда
АНКАРА. 10 МАЯ - В президентском дворце в Анкаре состоялась церемония официальной встречи президента РК Касым-Жомарта Токаева с президентом ТР Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В честь высокого гостя выстроился почетный караул. Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган поднялись на трибуну. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Турции. Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. Затем началась встреча глав государств в узком формате, сообщает пресс-служба президента Казахстана в своем Telegram-канале. 
 
Напомним, глава Казахстана находится в Турции с официальным визитом. В рамках двухдневного визита в Анкару запланированы переговоры с президентом Турции в узком и расширенном составах, участие в казахско-турецком бизнес-форуме и ряд встреч с флагманами турецкого бизнеса. 
 
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику начался с почитания духа основателя и первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
 

Токаев и Мирзиёев рассмотрели актуальные вопросы регионального сотрудничества

09.05.2022, 20:40 23016
Токаев и Мирзиёев рассмотрели актуальные вопросы регионального сотрудничества
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президенты обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы, пожелали братским народам процветания и благополучия, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.
 
Особое внимание главы государств уделили активизации сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, представляющих взаимный интерес. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие многопланового партнерства.
 
Лидеры также рассмотрели актуальные вопросы регионального сотрудничества, в частности предстоящую этим летом консультативную встречу президентов государств Центральной Азии.
 

Токаев поздравил лидеров ряда стран с Днем Победы

09.05.2022, 15:12 25476
Токаев поздравил лидеров ряда стран с Днем Победы
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Касым-Жомарт Токаев поздравил президентов и глав правительств ряда стран по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Поздравительные телеграммы от главы Казахстана в честь Дня Победы были направлены президентам и главам правительств Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызской Республики, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщает Акорда. 
 
В поздравительных посланиях президент Казахстана передал слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и тыла, пожелал им доброго здравия, долголетия и благополучия.
 

Токаев почтил память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны

09.05.2022, 12:24 25916
Токаев почтил память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана", передает KAZAKHSTAN TODAY
 
Глава государства почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, информирует Акорда.
 
Затем духовой оркестр Республиканской гвардии исполнил государственный гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед верховным главнокомандующим Вооруженными силами, ветеранами и тружениками тыла Великой Отечественной войны.
 
В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев провел беседу с ветеранами. Президент поздравил их с праздником Великой Победы и пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и мирного неба.
 
Также с праздником Великой Победы поздравил казахстанцев Нурсултан Назарбаев.
 

Этот день является ярким символом героизма народа, его единства и несокрушимости духа. Сегодня мы вспоминаем погибших на полях сражений и чествуем доживших до наших дней. Их ратный и трудовой подвиг стал примером доблести и мужества, верной любви к своему народу и своей стране. Победа в самой кровавой войне 20-го века досталась нам дорогой ценой, и наш общий долг - беречь священную память о погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. Подвиги и свершения наших предков служат надежной опорой нам и в сегодняшней жизни. Они вселяют в нас веру в то, что единство, патриотизм, величайшая стойкость и любовь к Отечеству дают силы преодолеть любые трудности, чтобы обрести счастливую и благополучную жизнь. В этот праздничный день примите мои пожелания крепкого здоровья, добра, мира и процветания", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Елбасы. 


Напомним, сегодня в Нур-Султане в честь Дня Победы запустят праздничный салют.
 

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