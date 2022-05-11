Токаев прибыл в Турцию с государственным визитом

Фото: МО РК

НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Перспективы военного сотрудничества обсудили заместитель начальника департамента международного сотрудничества Министерства обороны полковник Валерий Вишникин и военный атташе Сербии полковник Саша Момчилович, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны отметили направления, где взаимодействие оборонных ведомств может быть наиболее продуктивным. Это сферы военного образования и науки, боевой подготовки, военно-технического сотрудничества, радиационной, химической и биологической защиты, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

По мнению представителей военных ведомств, двусторонние партнерские отношения будут способствовать укреплению обороноспособности Казахстана и Сербии.