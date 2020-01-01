Токаев пригласил Путина посетить Казахстан с официальным визитом

Нур-Султан. 31 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина совершить в следующем году официальный визит в Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

По ее информации, в разговоре главы государств выразили удовлетворение поступательным развитием всестороннего сотрудничества и стратегического партнёрства между двумя странами, а также сложившимися доверительными контактами, что идёт на пользу общему делу дальнейшего сближения Казахстана и России.

Президенты условились продолжать совместную работу в двустороннем и многостороннем форматах, а также обменялись новогодними поздравлениями.

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