Токаев примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Нур-Султан. 13 февраля. Kazakhstan Today - С 14 по 16 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Мюнхен (Германия) для участия в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ), передает Kazakhstan Today.

"Программа визита президента предусматривает участие в панельных дискуссиях МКБ и проведение ряда двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, крупных германских компаний и представителями академических кругов", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

Ожидается участие в мероприятии около 40 глав государств и правительств, более 100 министров иностранных дел и обороны, авторитетных экспертов в сфере международных отношений.

Мюнхенская конференция по безопасности - один из крупнейших глобальных форумов, повестка дня которого включает обсуждение насущных вызовов и угроз современности.

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