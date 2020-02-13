Токаев примет участие в открытии года культурной столицы СНГ в Шымкенте

Шымкент. 12 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Шымкент провел совещание по вопросам развития города, обсудив, в частности, подготовку к официальному открытию года культурной столицы СНГ, передает Kazakhstan Today.

В текущем году Шымкент является культурной столицей СНГ. В официальном открытии этого года планируется участие президента РК Касым-Жомарта Токаева", - сказал Мамин.

Глава правительства отметил важность проведения на высоком уровне всех запланированных мероприятий в рамках года культурной столицы СНГ, сообщила пресс-служба премьер-министра.

Кроме того, в ходе совещания Мамин поручил в двухнедельный срок рассмотреть вопросы финансирования инфраструктурных проектов в сферах водо-, электро- и газообеспечения, жилищного строительства и транспорта.

По информации пресс-службы, в рамках рабочей поездки Мамин ознакомился с ходом строительства нового пассажирского терминала международного аэропорта Шымкента с пропускной способностью 2000 пассажиров в час, который планируется построить к октябрю текущего года.

Между тем в ходе посещения СЭЗ "Онтустік" главе правительства доложили о реализуемых в настоящее время 23 проектах на общую сумму 58,8 млрд тенге с созданием свыше 1700 новых рабочих мест. Одним из крупных проектов является строительство в 2020-2025 годах завода по производству насосного оборудования и трубопроводной арматуры. Стоимость проекта - 26,5 млрд тенге, будет создано 1500 рабочих мест.

Премьер-министр посетил простаивающие долгие годы швейную и прядильно-ткацкую фабрики, где ознакомился с проектами АО "Инвестиционный фонд Казахстана" по их запуску и дальнейшему развитию текстильного кластера Казахстана. Планируемый в текущем году ввод предприятий в эксплуатацию обеспечит создание около 800 новых рабочих мест и рост объема перерабатываемого в Казахстане хлопка в два раза.

Кроме того, глава правительства проинспектировал ход реализации проекта по реставрации и музеефикации городища Шымкент (Цитадель), обнаруженного во время археологических раскопок. Здесь будут построены музей древности, галерея, амфитеатр. Проект несет историческую ценность и призван стать привлекательным туристическим объектом Шымкента.

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