Токаев примет участие в шестом заседании Национального совета общественного доверия

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин принял делегацию во главе с заместителями председателя правительства РФ Александром Новаком и Алексеем Оверчуком, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом секторе - в области недропользования, нефтяной и газовой сферах, электроэнергетики, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Особое внимание уделено перспективам сотрудничества в сфере водородной энергетики, участия российских компаний в газификации северных и восточных регионов Казахстана.

Рассмотрены вопросы поставок дизельного топлива из России в Казахстан, транзита российских углеводородов через территорию РК и другое.

Обсужден ход реализации совместных проектов в сфере нефтегазохимии - производство полипропилена, полиэтилена, бутадиена и его производных.

АО "Самрук - Казына" и АО "НК "КазМунайГаз" совместно с ПАО "СИБУР Холдинг" на базе интегрированного газохимического комплекса в Атырау в начале 2022 года планируется открытие совместного предприятия по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. Стороны рассматривают реализацию совместного проекта строительства завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 миллиона тонн в год.

АО "НК "КазМунайГаз" совместно с ПАО "Татнефть" реализует совместный проект по производству бутадиеновых каучуков, применяемых в модификации битума, изготовлении адгезивов, клеев, резин и экологически чистых шин. Срок реализации проекта - 2021-2025 годы, мощность производства - 186 тысяч тонн бутадиеновых каучуков и 170 тысяч тонн изобутана в год.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшим конструктивным переговорам по всем направлениям стратегического взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем форматах.