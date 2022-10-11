Токаев принял генерального секретаря ОДКБ

Фото: Акорда
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася, сообщает пресс-служба Акорды.
Генеральный секретарь проинформировал главу государства о состоянии и перспективах развития ОДКБ, а также о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности этой международной организации.
Кроме того, в Астане состоялись встречи генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди и секретарем Совета безопасности Казахстана Гизатом Нурдаулетовым, информирует пресс-служба ОДКБ.
В ходе состоявшихся встреч в центре внимания были вопросы подготовки к предстоящим заседаниям уставных органов организации, запланированным в ноябре в Армении.
Стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ с акцентом на обстановку в Центрально-Азиатском регионе.
Ранее сообщалось, что генсек ОДКБ посетит Казахстан с рабочим визитом.