Токаев принял главного исполнительного директора Baker Hughes

Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента – главного исполнительного директора Baker Hughes, a GE company Лоренцо Симонелли, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о реализации совместных инвестиционных проектов в различных секторах экономики, в том числе машиностроении и энергетическом секторе. Президент выразил признательность Лоренцо Симонелли за участие в Совете иностранных инвесторов и отметил положительную деятельность его компании в Казахстане.

У нас богатый опыт успешного взаимодействия в разных сферах. Думаю, наше плодотворное сотрудничество будет продолжено", - сказал глава государства.

В свою очередь Лоренцо Симонелли подчеркнул, что компания активно работает над локализацией и реализацией новых проектов.

Для меня большое удовольствие снова возвращаться в Казахстан, который уже стал моим вторым домом. Мы открываем новые сферы нашей деятельности. Я думаю, что Казахстан - это яркий пример успешного использования потенциала наших компаний для развития инфраструктуры всей страны", - отметил бизнесмен.

Собеседники обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

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