Токаев принял министра индустрии и инфраструктурного развития

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НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о результатах деятельности министерства в 2021 году и основных задачах на текущий год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ускенбаев проинформировал главу государства о создании новых рабочих мест за счет развития отечественной обрабатывающей промышленности. Глава государства отметил важность создания новых производств, которые обеспечат население работой", - сообщает Акорда.
Министр также доложил Токаеву о проводимой министерством работе по предоставлению равного доступа к инфраструктуре государства и обеспечению сырьем отечественных производителей.
По итогам встречи президент дал ряд поручений по развитию строительной отрасли, ее демонополизации, привлечению инвестиций и созданию новых промышленных предприятий, повышению транспортного потенциала и увеличению объема транзитных перевозок через территорию Казахстана, а также по цифровизации промышленности, транспорта и строительной отрасли.