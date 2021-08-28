Токаев принял председателя Нацсовета Федерального собрания Швейцарии

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального совета (нижней палаты) Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Андреаса Эби, находящегося в Казахстане с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент Токаев выразил мнение, что успешному развитию казахстанско-швейцарских отношений способствуют тесные политические контакты. В этой связи он отметил итоги недавно прошедших содержательных переговоров с Президентом Швейцарии Ги Пармеланом, сообщает Акорда.

В целях продолжения активного диалога глава государства выразил готовность провести очередную встречу на высшем уровне в конце ноября текущего года.

Со своей стороны, Эби также положительно оценил текущий уровень развития двустороннего сотрудничества, выразив готовность к содействию в его укреплении по линии межпарламентского взаимодействия. В этой связи, достигнута договоренность об активизации работы межпарламентской группы сотрудничества "Казахстан - Швейцария".

Собеседники также уделили текущей ситуации в Афганистане. Стороны провели обстоятельной обмен мнениями по данному вопросу и выразили глубокую обеспокоенность напряженной военно-политической и гуманитарной обстановкой в этой стране.

Токаев осудил жестокий террористический акт в международном аэропорту Кабула 26 августа, выразив мнение о необходимости дальнейшего наращивания усилий мирового сообщества в противостоянии террористической угрозе, стабилизации ситуации в Афганистане, укреплении мира и безопасности в регионе Центральной Азии.

В настоящее время Швейцария входит в первую тройку крупнейших инвесторов РК, вложив в отечественную экономику свыше 27 миллиардов долларов с 2005 года. В нашей стране представлены такие крупные швейцарские компании, как Glencore Xstrata, ABB,Philipp Morris, Rieter, Schindler, Buhler, Leica, Nestlе, Roche, Novartis, Syngenta, Ammann Group и многие другие. Весомые позиции Швейцария сохраняет и в рейтинге ведущих торговых партнеров Казахстана, заняв в 2020 году 11-место с показателем товарооборота в 1,7 миллиарда долларов", - добавили в пресс-службе президента.

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