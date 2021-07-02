Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщается на сайте Акорды, Наталья Годунова представила информацию об основных выводах заключения к отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2020 год, принятому на совместном заседании парламента на прошлой неделе.

Председатель Счетного комитета также доложила об основных итогах аудитов управления земельными ресурсами, специальных экономических зон и АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук", - говорится в сообщении.

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