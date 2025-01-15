Токаев принял участие в открытии "Недели устойчивого развития Абу-Даби"

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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе парламента Республики Казахстан одобрили в первом чтении законопроект по вопросам противодействия коррупции, передает корреспондент агентства.





Законом предусматривается введение публичного реестра осужденных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений в систему мер противодействия коррупции", - говорится в законопроекте.





Отмечается, что в реестр будут включаться ФИО коррупционера, место работы и должность, состав коррупционного преступления и вид наказания. Реестр будет публиковаться на сайте Агентства РК по противодействию коррупции.





Вместе с тем планируется криминализировать требования, обещания и предложения взятки, предоставление незаконного вознаграждения работнику госоргана, государственной и негосударственной организации.





“Для эффективного выявления дел по статье 247 УК (Получение незаконного вознаграждения) должен применяться весь арсенал оперативно-розыскной деятельности, задействованный при проведении досудебного расследования по статье 366 УК (Получение взятки). В закон предусмотрены поправки, предоставляющие возможность проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий в целях выявления фактов получения незаконного вознаграждения при наличии признаков вымогательства”, - уточнили в мажилисе.





Также Уголовный кодекс дополняется новой статьей 247-1, которая предусматривает ответственность за предоставление незаконного вознаграждения. Это позволит по аналогии со взяточничеством привлекать не только тех, кто берет, но и дает незаконное вознаграждение.



