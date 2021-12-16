В стране должен царить закон, как твердая основа гармонии и порядка - Токаев

Фото: НБ РК

НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты TAYELSIZ QAZAQSTANGA 30 JYL, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Монеты из серебра номиналами 5000 и 500 тенге и из мельхиора номиналом 100 тенге продолжают серию "Выдающиеся события и люди", сообщает пресс-служба Нацбанка.

Дизайн монет TAYELSIZ QAZAQSTANGA 30 JYL отображает символическую связь с первой серией банкнот образца 1993 года независимого Казахстана, на которых размещены портретные изображения выдающихся исторических личностей. Композиция завершает визуальный портретный ряд и логически обозначает юбилейную веху в истории государства.

Монеты из серебра изготовлены с применением технологии золочения, цветной печати. Технология интерференционного радужного покрытия применена на всех видах монет. Они имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.

На лицевой стороне (аверсе) монет размещены номинал, логотип НБК и надпись, обозначающая металл, пробу и массу монеты. По окружности - надпись QAZAQSTAN RESPYBLIKASY o REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.

На оборотной стороне (реверсе) монет - Государственный флаг Республики Казахстан, карта Республики Казахстан, портретный ряд, орнаментальная лента, выполненная в виде декора казахской юрты (баскур) и официальный логотип празднования 30-летия Независимости Казахстана. Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.