Токаев принял участие в торжественной церемонии, приуроченной к 30-летию госсимволов

Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии, приуроченной к 30-летию государственных символов, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Касым-Жомарт Токаев поздравил собравшихся с Днем государственных символов и отметил его особую значимость для нашего государства.
Сегодня исполняется 30 лет со дня принятия символов нашей священной Независимости. Символы нашего государства олицетворяют тысячелетние мечты и устремления казахского народа. Флаг всегда был знаком мужества и патриотизма. В эпоху древних тюрков наши предки объединялись под флагом с изображением волка. Знамя Казахского ханства сплотило весь народ и демонстрировало единство страны. А в прошлом веке лидеры движения Алаш воодушевляли соотечественников словами: "Под сенью знамени Алаш свет наших идей не исчезнет в веках!" Эта традиция, унаследованная с древних времен, передавалась из поколения в поколение и сохранилась до наших дней. В нашем небе реет знамя Независимости, прославляющее Великую Степь. Наш небесно-голубой флаг обозначает незыблемость нашей государственности. Наш герб - это отражение идеи свободы. Наш гимн воспевает вольный дух и национальную самобытность. Эти три символа независимости придают чувство гордости нашему народу, поскольку они воплощают в себе мечты наших предков", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что уважение к основным ценностям нашей страны является долгом каждого из нас, и подчеркнул необходимость положить конец фактам пренебрежительного или оскорбительного отношения к ним.
Важно ужесточить законодательство об использовании государственных символов. При этом необходимо проводить широкую разъяснительную работу с молодежью. Это задача всего общества. В связи с этим сегодняшнее торжественное мероприятие имеет большое воспитательное значение. Поднятие флага - особая церемония, знаменующая самые важные события. В те моменты, когда наш народ принимает исторические решения, мы считаем хорошим знаком наш стяг, развевающийся в небе", - сказал президент.
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственные символы являются ярким олицетворением нашей страны, гордостью и честью нашего народа. По его мнению, флаг, герб и гимн Казахстана воплощают в себе непреклонное стремление нашей нации к свободе, прогрессу и созиданию, объединяют всех нас в единое нерушимое целое и вдохновляют каждого гражданина на кропотливый каждодневный труд и великие свершения во имя Родины.
Торжественно поднимая наш небесно-голубой стяг, мы продолжаем славные традиции наших предков. Гордо реющий флаг заставляет сильнее стучать наши сердца, призывая быть верными идеалам Независимости. В условиях нарастающих вызовов в глобальной экономике и беспрецедентной геополитической напряженности нам следует с утроенной энергией укреплять нашу государственность. Ни в коем случае нельзя допускать оскорбления, тем более глумления над нашими государственными символами. Тех, кто совершает такие действия, необходимо строго наказывать. Будучи единой нацией, мы вместе сможем преодолеть любые трудности и построить справедливое, эффективное государство", - подчеркнул президент.
В завершение своей речи Касым-Жомарт Токаев напомнил, что стало доброй традицией присвоение офицерских званий лучшим курсантам в рамках церемонии торжественного поднятия флага.
Вы становитесь офицерами в год 30-летия наших Вооруженных сил. Это большая честь и огромная ответственность. Поэтому вы должны быть достойными этой чести и примером для других. Защита мира и неприкосновенности нашей Родины - священный долг каждого гражданина. Высоко нести знамя Независимости - почетная обязанность каждого воина. Героические поступки начинаются с патриотических убеждений. Уверен, вы оправдаете ожидания народа. Поздравляю вас с присвоением офицерских званий! Желаю мира и благополучия нашему народу! Пусть всегда высоко реет наше небесно-голубое знамя!" - сказал президент.
В ходе церемонии 12 лучших выпускников военных вузов получили офицерские погоны из рук президента Казахстана - верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан.
В мероприятии приняли участие председатель сената парламента Маулен Ашимбаев, председатель мажилиса парламента Ерлан Кошанов, премьер-министр Алихан Смаилов, государственный секретарь Ерлан Карин, руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу, руководители государственных органов, члены правительства, депутаты парламента, члены Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград, курсанты высших военных учебных заведений и их родственники.