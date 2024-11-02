Токаев принял верительные грамоты послов четырех государств и Евросоюза

Фото: Акорда

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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Послы четырех государств и глава представительства Европейского союза вручили верительные грамоты президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.





Верительные грамоты вручили посол Французской Республики Сильван Гиоге, посол Европейского союза Алешка Симкич, посол Финляндской Республики Янне Хейсканен, посол Канады Кристофер Дагган, посол Федеративной Республики Бразилия Марсель Фортуна Биато", - сообщает Акорда.





Президент отметил, что Казахстан является страной, придерживающейся мирной дипломатии и способной внести значительный вклад в обеспечение безопасности и стабильности на международной арене. Глава государства также подтвердил стремление Казахстана продолжить тесное сотрудничество с ООН по вопросам глобальной и региональной безопасности.





В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.