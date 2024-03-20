19.03.2024, 13:01 32826
Токаев принял верительные грамоты у послов 6 государств
Поздравляя дипломатов с официальным началом их миссии, глава государства обратил внимание на миролюбивую и конструктивную внешнюю политику Казахстана
Фото: Акорда
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В резиденции "Акорда" состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами шести государств.
Верительные грамоты вручили посол Арабской Республики Египет Ибтиссам Ракха Ахмед Хасан, посол Республики Сербия Владимир Йовичич, посол Великого Герцогства Люксембург Томас Райзен, посол Австралии Джон Уильям Гиринг, посол Республики Колумбия Эктор Исидро Аренас Нейра, посол Сирийской Арабской Республики Башар Джафари", - говорится в сообщении Акорды.
Поздравляя дипломатов с официальным началом их миссии, глава государства обратил внимание на миролюбивую и конструктивную внешнюю политику Казахстана.
Мы хотим тесно взаимодействовать и поддерживать хорошие отношения cо всеми странами, прежде всего с нашими ближайшими соседями. Я верю, что на этом пути нас ждет большой успех, и мы будем делать все возможное для укрепления сотрудничества в самых разных областях, включая экономическое сотрудничество, инвестиционную сферу и политический диалог. Можете быть уверены, что Казахстан будет вашим надежным партнером на международной арене", - отметил Токаев.
Касым-Жомарт Токаев пожелал послам успехов, подчеркнув, что в ходе исполнения обязанностей им будет оказана всесторонняя поддержка со стороны правительства Казахстана. Он также передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.
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19.03.2024, 20:42 16911
Казахстанский космонавт возглавил АО "СП "Байтерек"
Айдын Аимбетов получил новое назначение
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский космонавт Айдын Аимбетов получил новое назначение. Об этом стало известно на торжественном собрании в честь 20-летия РЦКС.
Айдын Аимбетов избран председателем правления АО "СП "Байтерек" решением совета директоров АО "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек".
Айдын Аимбетов - казахстанский космонавт, народный герой Казахстана, генерал-майор ВВС Казахстана.
В разные годы занимал должности советника председателя Национального космического агентства РК. Был директором департамента развития космической деятельности Казкосмоса.
19.03.2024, 18:07 20686
Сколько казахстанцев в 2024 году призовут на воинские сборы
Фото: gov.kz
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности Республики Казахстан разработали проект приказа "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2024 году".
В 2024 году призвать 150 военнообязанных для прохождения воинских сборов в департаментах Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Костанайской и Восточно-Казахстанской областям сроком на 15 календарных дней", - говорится в документе.
Документ размещен на портале "Открытые НПА" до 5 апреля 2024 года.
Ранее сообщалось, что весной на воинскую службу в Казахстане призовут свыше 20 тысяч человек.
19.03.2024, 13:37 30086
Больше триллиона тенге - сумму зарплат всего госаппарата Казахстана озвучили в Минфине
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Общую сумму заработной платы всех государственных служащих назвал министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев, передает корреспондент агентства.
Я могу сказать в целом по заработной плате всего госаппарата. Там эта сумма составляет один триллион 32 тысячи тенге в год", - сказал глава Минфина.
Он уточнил, что в сумму входят зарплаты всех госслужащих и сотрудников силовых структур.
Такиев добавил, что за последние 10 лет количество чиновников в Казахстане не изменилось, несмотря на объединения и расформирования министерств, которые произошли за это время.
Ранее глава КТЖ озвучил размер своей зарплаты. Нурлан Сауранбаев получает 1 миллион тенге в месяц.
19.03.2024, 13:07 32041
Будут больше - глава Минфина о выплатах детям из Нацфонда
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Увеличится ли сумма выплаты по программе "Нацфонд - детям", рассказал министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев.
Как будут расти доходы Национального фонда, так и будут расти выплаты. У нас есть поручение главы государства довести Нацфонд до 100 миллиардов долларов США. Если так будет, естественно, проценты будут намного выше", - объяснил глава Минфина.
Он сообщил, что сегодня в Национальном фонде 60 миллиардов долларов США.
Это не будут вечные 100 долларов 52 цента, однозначно. Потолок я вам сказать не могу. Но мы знаем, что (выплаты. - Прим. ред.) будут больше", - уточнил Мади Такиев.
Ранее в министерстве прокомментировали, почему выплаты по программе "Нацфонд - детям" меньше, чем ожидалось.
19.03.2024, 12:47 33736
Решение еще не принято - Такиев о смене герба
Министр не смог назвать сумму, в которую обойдется смена герба
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министра финансов Республики Казахстан Мади Такиева спросили, во сколько бюджету страны обойдется смена государственного герба, передает корреспондент агентства.
Давайте мы сначала решим, нужно ли нам его менять. Решение еще не принято", - ответил журналистам глава Минфина.
Напомним, на Национальном курултае президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба. По словам главы государства, герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи.
Президент сказал, что если общество выразит общую поддержку этого вопроса, то надо его в дальнейшем обсудить. Если будут рассматриваться потенциальные изменения, для этого будет создана специальная комиссия, которая рассмотрит этот вопрос и все вытекающие в том числе расходы", - уточнил министр финансов.
19.03.2024, 12:27 34676
Мясную и молочную продукцию проверяли неработающими приборами в Павлодаре
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Павлодар. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура города Павлодар выявила грубые нарушения закона при проверке частных ветеринарно-санитарных лабораторий, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе прокурорской проверки установлены более 8 тысяч незаконных исследований мясной и молочной продукции с использованием непригодных приборов, а также нарушались элементарные требования ветеринарного законодательства", - говорится в информации.
За совершение административных правонарушений по статьям 406 (Несоблюдение ветеринарных правил, требований и ветеринарных нормативов) и 419 (Применение средств измерений, не прошедших поверку) КоАП на юридические лица наложены штрафы на сумму около 1 млн тенге.
В настоящее время решается вопрос о приостановлении действия лицензии частной лаборатории.
В прошлом году в Петропавловске оштрафовали ветинспектора, разрешавшего торговать мясом без документов.
19.03.2024, 11:07 37096
В Казахстане могут появиться 18 новых городов
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане насчитывается 18 сел с населением свыше 30 тыс. человек, которым могут придать статус городов, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.
Всего в Казахстане 112 сел, население которых превышает 10 тыс. человек.
В законодательстве предусмотрены механизмы изменения их статуса. Например, если численность населения будет превышать 10 тыс. человек в течение трех лет, то областной маслихат имеет право изменить статус этих сел, то есть придать им статус города", - уточнил министр.
По его словам, в селах проживает 7,6 млн человек, что составляет 38,4% от общей численности населения страны. При этом за последние 10 лет количество сельских населенных пунктов сократилось с 6838 до 6256, или на 582 единицы. В основном исчезли села с населением менее 50 человек.
Доля сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 7,2%, а уровень безработицы - 4,7%. Доля самозанятых - 33%, или 1,2 млн человек", - рассказал спикер.
В числе наиболее обеспеченных объектами и услугами - села Мангистауской, Атырауской и Актюбинской областей. Низкий уровень обеспеченности в Восточно-Казахстанской, Улытауской и Абайской областях.
По словам министра, для улучшения качества жизни сельского населения принимается ряд системных мер.
В частности, построено 4,9 тыс. объектов водоснабжения и водоотведения на 113 млрд тенге, построено 85 объектов первичной медико-санитарной помощи. 176 сел подключены к технологии Wi-Fi HotSpot, стартовал пилотный проект по подключению отдаленных сельских школ к интернету с использованием спутниковой системы Starlink.
В рамках проекта "Ауыл аманаты" выдано 12,7 тыс. льготных микрокредитов на сумму 79 млрд тенге.
Спикер также отметил важную роль индивидуальных предпринимателей, инвестирующих в развитие сельских территорий. В 2023 году они за счет собственных средств построили в сельской местности школы, санатории, детские сады, места отдыха и т.д.
Байбазаров добавил, что в этом году на развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, общественной и экологической безопасности в селах из республиканского и местного бюджетов будет выделено порядка 900 млрд тенге.
В планах по дальнейшему развитию сельских территорий:
- увеличение доходной части бюджетов сельских округов за счет передачи 50% некоторых видов дополнительных налогов и платежей, которые позволят увеличить доход IV уровня бюджета в 2,5 раза и довести его до 167 млрд тенге;
- ежегодное увеличение финансирования проекта "Ауыл - Ел бесігі", а также программ развития сельского предпринимательства и агропромышленного комплекса;
- приоритетное выделение средств приграничным территориям;
- акиматам рассмотреть новые подходы в целях дальнейшей поддержки сел, не вошедших в список опорных и спутниковых сел;
- разработка цифровой карты села;
- расширение полномочий маслихатов, сельских акимов и их аппаратов в рамках развития местного самоуправления;
- предоставление сельским акимам права на приобретение спецтехники.
18.03.2024, 19:53 53571
Назначен вице-министр финансов РК
Должность получил Асет Турысов
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Асет Турысов назначен на должность вице-министра финансов с освобождением от ранее занимаемой должности, сообщает пресс-служба правительства.
Асет Турысов родился 10 ноября 1987 года в Москве. В разные годы работал инженером - системным администратором отдела администрирования операционных систем дирекции информационных систем АО "Казахтелеком", управляющим директором РГП "Центр обслуживания населения", управляющим директором АО "Казпочта" и председателем правления АО "Национальные информационные технологии".
До назначения был вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
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