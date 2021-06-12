Токаев принял верительные грамоты у послов Японии, Индии, Камбоджи и Шри-Ланки

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана вновь назначенными чрезвычайными и полномочными послами четырех государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Верительные грамоты вручили посол Японии Джун Ямада, посол Индии Шубдаршини Трипати, а также послы по совместительству - посол Камбоджи Ким Хенг Миэ и посол Шри-Ланки Мигахаланде Дураге Ламаванса, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии, которое совпало со знаменательной датой - предстоящим 30-летием Независимости Казахстана.

На протяжении этих памятных лет наша страна проводит сбалансированную внешнюю политику, основанную на многосторонности и международном праве. Стратегически расположенный между Востоком и Западом, Казахстан играет жизненно важную роль в Евразийских делах", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент проинформировал иностранных дипломатов о приоритетных направлениях внешнеполитического курса Казахстана, экономических и инвестиционных возможностях, деятельности по обеспечению безопасности и стабильности в регионе, а также о принимаемых мерах по борьбе с пандемией коронавируса и изменением климата.

Обращаясь к послу Японии, глава государства подчеркнул, что его страна является одним из ключевых политических, торговых и инвестиционных партнеров Казахстана.

Казахстан придает большое значение расширению взаимодействия с Японией - экономической сверхдержавой, являющейся образцом в области технологий, "зеленого" роста, образования и социальной справедливости. В прошлом месяце у меня состоялся весьма продуктивный телефонный разговор с премьер-министром Ёшихидэ Суга. Мы ожидаем, что его визит в Казахстан по моему приглашению позволит принять ориентированную на будущее дорожную карту всеобъемлющего партнерства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о сотрудничестве с Индией, президент дал высокую оценку стратегическому партнерству с этой страной.

Ваша замечательная страна добилась колоссальных успехов на пути становления в качестве динамичного экономического центра и важного глобального игрока. Я провел весьма продуктивные переговоры с премьер-министром Моди и с нетерпением ожидаю возможности совершить визит в Нью-Дели по мере нормализации ситуации в вашей стране и в мире", - отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев назвал развитие тесного взаимодействия с Камбоджей частью внешней политики Казахстана в Юго-Восточной Азии.

Важная роль Казахстана в инициативе "Пояса и пути", а также членство в Евразийском экономическом союзе открывают новые возможности для укрепления отношений со странами АСЕАН, включая Камбоджу. Желаем вашей стране успешного проведения саммита Форума "Азия - Европа" в конце текущего года", - заявил президент.

Характеризуя сотрудничество Казахстана со Шри-Ланкой, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что это островное государство имеет важное значение для морской и региональной стабильности.

Мы считаем, что имеем множество возможностей для взаимного сотрудничества с вашей страной", - сказал глава государства.

В завершение президент пожелал дипломатам успехов и передал теплые приветствия лидерам их государств.

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