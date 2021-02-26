Токаев: Пришло время превратить СПК в полноценные институты

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе V заседания Национального совета общественного доверия высказался о работе СПК и предложил возмещать предпринимателями половину затрат на строительство жилья для своих сотрудников, передает Kazakhstan Today.

Чтобы стимулировать строительство доступного и качественного жилья, необходимо заключить договор о продаже со строительными компаниями. Соответственно, жилье будет приобретаться по ценам программы "Нурлы жер". Если предприниматель построит в селе дом для своих сотрудников, государство возместит ему до 50% стоимости. Это принесет пользу всем, несмотря ни на что", - сказал президент.

Он напомнил, что в целях повышения потенциала регионов были созданы социально-предпринимательские корпорации.

Такие структуры сейчас действуют во всех регионах и городах республиканского значения. Пришло время превратить социально-предпринимательские корпорации в полноценные институты. Работа региональных корпораций должна быть открытой и полностью контролироваться общественностью. Некомпетентные и незначительные активы должны быть выведены. В целом для координации деятельности этих корпораций требуется большая работа. В то же время необходимо усилить компетенцию Министерства национальной экономики в этом отношении", - сказал президент.

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