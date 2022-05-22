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Токаев присвоил почетное звание ряду деятелей культуры

21.05.2022, 09:27 21636
Токаев присвоил почетное звание ряду деятелей культуры
Фото: akorda.kz

НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом присвоил почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" ряду деятелей культуры за выдающиеся достижения и особые заслуги, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»:

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

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Токаев подписал закон о биобезопасности

21.05.2022, 16:19 14841
Токаев подписал закон о биобезопасности
Фото: mastsdo.ru
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности», передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, целями законопроекта являются: повышение уровня защищенности здоровья населения и национальной безопасности страны, своевременное реагирование на биологические угрозы. Создание единой системы учета данных позволит автоматизировать отчетную и учетную информацию в области биобезопасности, включая систему оценки рисков и выборки субъектов госконтроля. 

Закон предусматривает необходимость получения разрешений на обращение с патогенными биологическими агентами на каждый объект, прохождение субъектами, осуществляющими обращение с патогенными биологическими агентами, обязательной процедуры аккредитации в области оценки соответствия независимо от их форм собственности, а также социальная защита сотрудников и вспомогательного персонала государственных организаций, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами, увеличение их заработной платы, введение пособия на оздоровление в размере двух должностных окладов. 

Также предусматривается усиление ответственности за правонарушения в сфере обращения с патогенными биологическими агентами. 

Так, предусмотрена уголовная ответственность за незаконное обращение с патогенными биологическими агентами, вызывающими особо опасные инфекционные заболевания, без соответствующего разрешения с установлением меры ответственности в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Вводится уголовная ответственность за хищение либо вымогательство патогенных биологических агентов, вызывающих особо опасные инфекционные заболевания, с установлением меры ответственности в виде штрафа в размере до 5000 месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

 

Маловодье на Сырдарье: в правительстве рассмотрели меры по обеспечению фермеров поливной водой

21.05.2022, 14:47 16326
Маловодье на Сырдарье: в правительстве рассмотрели меры по обеспечению фермеров поливной водой
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Вопросы консолидации функций водоснабжения и водообеспечения в одном государственном органе, а также водохозяйственную ситуацию в бассейне Сырдарьи рассмотрели в ходе заседания Водного совета под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Выступая по первому вопросу, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев отметил, что в настоящее время реализация государственной водной политики находится в компетенции разных государственных органов.
 

Функции, связанные с водообеспечением граждан и отраслей экономики, а также использованием и охраной водных ресурсов, находятся в ведении трех разных министерств - экологии, геологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, индустрии и инфраструктурного развития", - сообщил Брекешев.

 
В связи с этим он предложил консолидировать в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов основные функции, связанные с управлением водными ресурсами, водоотведением, обеспечением водой граждан и отраслей экономики, а также поддержанием водных экосистем.
 
Смаилов сделал ряд замечаний по предлагаемым подходам и поручил дополнительно проработать их с учетом усиления межведомственной координации (по отдельным направлениям). 
 
В ходе обсуждения второго вопроса повестки было отмечено, что в текущем году цикл маловодья в бассейне реки Сырдарья продолжается. При этом страны бассейна принимают согласованные действия по нивелированию возможных негативных последствий сложной водохозяйственной обстановки.
 
Так, удалось стабилизировать ситуацию с накоплением воды в Токтогульском водохранилище. Казахстан и Узбекистан согласовывают с Таджикистаном режим работы водохранилища Бахри Точик в пик вегетационного периода. 
 

Данные меры позволят обеспечить подачу поливной воды фермерам верхнего и среднего течения реки Сырдарья, а также Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области по каналу Достык на уровне прошлого года - порядка 550 млн кубических метров в июне - августе", - сообщает пресс-служба главы правительства. 

 
Алихан Смаилов поручил держать эту работу на контроле и конкретизировать формат реализации обязательств Казахстана в рамках межгосударственного сотрудничества.

Напомним, в феврале вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов сообщил, что из-за недостаточной наполняемости Шардаринского водохранилища в Казахстане могут возникнуть проблемы с обеспечением поливной водой фермеров Туркестанской и Кызылординской областей, а также осложнение экологической обстановки в Приаралье.
 

Председатель мажилиса проинформировал Токаева о подготовке к референдуму

21.05.2022, 13:54 17416
Председатель мажилиса проинформировал Токаева о подготовке к референдуму
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Председатель мажилиса Ерлана Кошанов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о том, как проходит подготовка к всенародному референдуму по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, Кошанов рассказал о встречах депутатов с населением регионов. 
 
По его информации, ежедневно депутаты проводили до 250 мероприятий, преимущественно в трудовых коллективах, на рынках, социальных объектах и отдаленных населенных пунктах. По его словам, в целом граждане поддерживают предлагаемые реформы и готовы принять участие в референдуме, сообщает Акорда. 
 

К разъяснительной кампании по всенародному плебисциту подключена партия AMANAT. Активно работают республиканский и региональные штабы из числа авторитетных партийцев. Мобилизованы депутаты фракций в маслихатах всех уровней и молодежное крыло партии", - рассказал Кошанов. 

 
В ходе поездок мажилисмены получили обратную связь по актуальным проблемам, волнующим население. Все вопросы будут систематизированы и отработаны совместно с правительством согласно утвержденному алгоритму.
 
Также глава мажилиса проинформировал главу государства о законотворческой деятельности нижней палаты. 
 
По его словам, с начала сессии одобрено 64 законопроекта, на рассмотрении находится 51.
 
Поправки касаются Налогового кодекса, правоохранительных органов, финансовых пирамид, а также вопросов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
 
Президенту также было доложено о подготовке к публичному заслушиванию отчета правительства и Счетного комитета за 2021 год, а также проведению парламентских слушаний по вопросам водных ресурсов. 
 
Также Кошанов рассказал президенту об усилении работы по линии парламентской дипломатии. 
 
Так, в мае проведено совместное выездное заседание профильных комитетов парламентов Казахстана и Кыргызстана по международным делам и обороне на пограничном посту в поселке Кордай Жамбылской области. В июне планируется участие депутатов в заседании советов Парламентской ассамблеи ОДКБ в Армении и Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран в Кыргызстане.
 

МИД опубликовал список участков за рубежом для голосования на референдуме

21.05.2022, 11:44 19106
МИД опубликовал список участков за рубежом для голосования на референдуме
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало список избирательных участков за рубежом для голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

При загранучреждениях Казахстана в 52 иностранных государствах образованы 65 участковых комиссий. Голосование при загранучреждениях будет проводиться 5 июня 2022 года с 07.00 до 20.00 по местному времени, сообщает МИД РК

Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое представительство Казахстана, при котором создана участковая комиссия", - сообщается на сайте ведомства.


Для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом граждан РК просят заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей.

Полный список избирательных участков за рубежом можно посмотреть здесь.

Напомним, республиканский референдум по поправкам в Конституцию пройдет 5 июня.  О порядке и условиях его проведения рассказали на заседании Центральной избирательной комиссии.

 

Токаев распорядился учредить почетное звание "Народный артист Казахстана"

21.05.2022, 10:27 20541
Токаев распорядился учредить почетное звание "Народный артист Казахстана"
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня дал поручение Министерству культуры и спорта учредить почетное звание "Народный артист Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

21 мая в Казахстане отмечается День работников культуры и искусства. Поздравляю всех деятелей этой сферы, обладающей огромным идеологическим и модернизационным потенциалом, с профессиональным праздником! Желаю вам новых творческих свершений! Сегодня дал поручение профильному министерству проработать учреждение почетного звания "Народный артист Казахстана", - сообщил глава государства в своем twitter

 
Ранее сообщалось, что президент присвоил почетное звание заслуженного деятеля Казахстана ряду деятелей культуры. 
 

Назначен генеральный директор ТОО "КазМунайГаз-Аэро"

20.05.2022, 21:08 30921
Назначен генеральный директор ТОО "КазМунайГаз-Аэро"
Фото: пресс-служба АО Национальная компания КазМунайГаз
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - 19 мая решением единственного участника ТОО "КазМунайГаз-Аэро" генеральным директором компании назначен Ильдар Шамсутдинов. На этом посту он сменил Нуржана Нурланова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ильдар Шамсутдинов является специалистом нефтегазовой отрасли с опытом руководства в области торговли, развития бизнеса, логистических операций и заключения контрактов как в нефтегазодобывающих компаниях Республики Казахстан и Российской Федерации, так и в международных трейдинговых компаниях, сообщает пресс-служба АО "Национальная компания "КазМунайГаз".
 
Шамсутдинов в 2000 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Финансы и кредит", в 2004 году окончил Казахский национальный технический университет им. Сатпаева по специальности "Разработка нефтяных и газовых месторождений", имеет степень MBA (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).
 
Трудовую деятельность начал в 2000 году инженером по реализации нефти, специалистом по транспортировке нефти компании АО "CNPC-Aktobemunaigas".
 
С 2005 по 2006 годы работал ведущим специалистом отдела реализации нефти ТОО "Казахойл Актобе".
 
С 2006 по 2007 годы - ведущий специалист департамента маркетинга компании "Бузачи Оперейтинг Лтд".
 
С 2008 по 2011 годы занимал должность главы Московского представительства компаний ЗАО "Назымская НГРЭ" и ЗАО "Ханты-Мансийская нефтяная компания".
 
С 2010 по 2017 годы - начальник департамента логистики ТОО "Жаикмунай".
 
С 2017 года работал менеджером по логистике, менеджером по реализации нефтепродуктов и руководителем трейдинга и развития бизнеса в группе компаний Exmor Group DMCC/ Enco Trading DMCC/ Supreme Petroleum Pte Ltd (Дубай и Москва).
 
Ранее в национальной компании "КазМунайГаз" назначены заместители председателя правления.
 

Минэнерго сообщило о проведении аукционных торгов по вводу новых электрических мощностей

20.05.2022, 20:45 31531
Минэнерго сообщило о проведении аукционных торгов по вводу новых электрических мощностей
Фото: pixabay.com

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Министерство энергетики РК сообщило о проведении аукционных торгов по вводу новых электрических мощностей в Туркестанской и Кызылординской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерством энергетики РК в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева от 26 января 2021 года проводится работа по вводу новых регулировочных электрических мощностей для развития маневренной генерации, сообщает пресс-служба МЭ.

Аукционные торги на строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации проводятся согласно закону РК "Об электроэнергетике" и правил организации и проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации.

21 апреля 2022 года приказом Министерства энергетики РК внесены изменения в утвержденный график проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации на 2022 год.

В июле 2022 года предусматривается проведение следующих аукционных торгов:

13 июля 2022 года - в Южной зоне (Кызылординская область) аукционные торги на строительство парогазовой установки с выдачей тепловой энергии с объемом покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности 240 МВт;
15 июля 2022 года - в Южной зоне (Туркестанская область) аукционные торги на строительство парогазовой установки без выдачи тепловой энергии с объемом покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности 926,5 МВт.

Возврат инвестиций для реализации этих проектов будет осуществляться в рамках рынка электрической мощности и начнется после ввода генерирующих установок в эксплуатацию.

"Победители аукционных торгов самостоятельно определяют конфигурацию и производителя генерирующих установок при условии выполнения требований правил и графика аукционных торгов", - сообщили в Минэнерго.

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Назначены заместители председателя правления АО "НК "КазМунайГаз"

20.05.2022, 20:08 26846
Назначены заместители председателя правления АО "НК "КазМунайГаз"
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - В национальной компании "КазМунайГаз" назначены заместители председателя правления, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Заместителем председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" по переработке нефти и нефтехимии назначен Арман Кайрденов. Он будет курировать вопросы переработки нефти, деятельности нефтеперерабатывающих заводов и развития нефтехимии, сообщает пресс-служба компании
 
Кайрденов окончил Казахский химико-технологический институт по специальности "Химическая технология углеродных материалов". В 2003 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности "Нефтяной и газовый бизнес".
 
Трудовой путь Арман Кайрденов начал на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, прошел путь от оператора технологической установки до руководителя завода.
 
С 2006 по 2008 годы работал в АО "НК "КазМунайГаз" главным менеджером департамента нефтехимии и заместителем директора департамента нефтепереработки.
 
С 2008 по 2012 годы - заместитель генерального директора, генеральный директор Rompetrol Rafinare S. A., (Румыния).
 
С 2012 по 2013 годы - генеральный директор ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод".
 
С 2013 по 2018 годы работал в компаниях АО "СЭЗ Атырау", The Rompetrol Group Corporate Center S.R.L., АО "КазМунайГаз - Переработка и Маркетинг".
 
С 2019 по 2021 годы занимал должности директора департамента технического развития, управляющего директора по переработке нефти, директора департамента по переработке нефти и нефтехимии АО "НК "КазМунайГаз".
 
С июля 2021 года - генеральный директор ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод".
 
На должность заместителя председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" по транспортировке нефти, международным проектам и строительству газопровода "Сарыарка" назначен Булат Закиров.
 
Закиров окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Международные валютно-финансовые отношения" и Университет г. Данди (Шотландия) по специальности "Экономика нефти и газа".
 
С 1999 по 2009 годы работал в АО "КазТрансОйл" специалистом департамента стратегического планирования, менеджером департамента управления проектами, главным менеджером, заместителем директора, а затем директором департамента транспортной логистики, директором департамента перспективного развития, заместителем генерального директора по развитию.
 
С 2009 по 2011 годы - заместитель генерального директора, генеральный директор ТОО "КМГ-Транскаспий".
 
С 2012 по 2016 годы занимал должности советника генерального директора, управляющего директора по производству, заместителя генерального директора по развитию и управляющего директора по активам АО "КазТрансОйл".
 
С 2016 по 2018 годы - советник генерального директора ТОО "KMG Systems & Services".
 
С 2018 года - директор департамента транспортировки нефти, начальник управления транспортировки нефти АО "НК "КазМунайГаз".
 
Заместителем председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" назначен Василий Лавренов. В периметр его обязанностей будут входить юридические аспекты деятельности компании.
 
Лавренов в 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию, в 2004 году окончил Школу права университета Дюка (Япония).
 
Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником юриста в ТОО "Юридическое агентство "Титул". Затем работал юристом в ТОО "Юридическая фирма Grata".
 
С 2001 по 2002 годы работал юрисконсультом юридического департамента в АО "НАК "Казатомпром".
 
С 2002 по 2005 годы - партнер в ТОО "Юридическая фирма Grata".
 
С 2005 по 2007 годы работал начальником юридической службы, главным консультантом по правовым вопросам казахстанского филиала Bateman Kazakhstan Oil and Gas Company B.V.
 
С 2007 по 2008 годы - директор юридической службы нефтесервисной компании ЗАО "Интегра Менеджмент" (представительство в РК).
 
С 2008 по 2017 годы - директор юридического департамента, генеральный консультант группы компаний Eastcomtrans.
 
С 2019 по 2022 годы - старший партнер, консультант Greenline Services Ltd в Будапеште.
 

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