Токаев присвоил ряду дипломатов ранг чрезвычайного и полномочного посла

По случаю Дня дипломатической службы Республики Казахстан президент присвоил дипломатический ранг следующим должностным лицам:
Шакирову Аскару Оразалиевичу - заместителю председателя сената парламента РК;
Мухамеджанову Бауржану Алимовичу - послу Казахстана в Грузии;
Баударбек-Кожатаеву Ерлану Кенесовичу - послу Казахстана в Японии;
Василенко Роману Юрьевичу - послу Казахстана в Словакии.
Главой государства также присвоены очередные дипломатические ранги и присуждена Почетная грамота президента РК ряду казахстанских дипломатов.
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