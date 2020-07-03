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Токаев присвоил ряду дипломатов ранг чрезвычайного и полномочного посла

02.07.2020, 10:33 7426
Токаев присвоил ряду дипломатов ранг чрезвычайного и полномочного посла
Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла ряду должностных лиц, сообщили в МИД РК, передает Kazakhstan Today.
 
По случаю Дня дипломатической службы Республики Казахстан президент присвоил дипломатический ранг следующим должностным лицам:
 
Шакирову Аскару Оразалиевичу - заместителю председателя сената парламента РК;
 
Мухамеджанову Бауржану Алимовичу - послу Казахстана в Грузии;
 
Баударбек-Кожатаеву Ерлану Кенесовичу - послу Казахстана в Японии;
 
Василенко Роману Юрьевичу - послу Казахстана в Словакии.
 
Главой государства также присвоены очередные дипломатические ранги и присуждена Почетная грамота президента РК ряду казахстанских дипломатов.
 

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