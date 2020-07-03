Токаев присвоил ряду дипломатов ранг чрезвычайного и полномочного посла

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла ряду должностных лиц, сообщили в МИД РК, передает Kazakhstan Today.

По случаю Дня дипломатической службы Республики Казахстан президент присвоил дипломатический ранг следующим должностным лицам:

Шакирову Аскару Оразалиевичу - заместителю председателя сената парламента РК;

Мухамеджанову Бауржану Алимовичу - послу Казахстана в Грузии;

Баударбек-Кожатаеву Ерлану Кенесовичу - послу Казахстана в Японии;

Василенко Роману Юрьевичу - послу Казахстана в Словакии.

Главой государства также присвоены очередные дипломатические ранги и присуждена Почетная грамота президента РК ряду казахстанских дипломатов.

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