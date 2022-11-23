Токаев признан избранным президентом РК

Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Центральный избирательный комитет РК опубликовал постановление об установлении итогов внеочередных выборов президента, сообщили в пресс-службе ЦИК.
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет:
- Считать Токаева Касым-Жомарта Кемелевича избранным президентом Республики Казахстан.
- Зарегистрировать Токаева Касым-Жомарта Кемелевича в качестве президента РК.
- Вручить зарегистрированному президенту РК соответствующее удостоверение.
- Определить 26 ноября 2022 года днем принесения присяги президента РК Токаева Касым-Жомарта Кемелевича, избранного на внеочередных выборах 20 ноября 2022 года.
- Опубликовать в средствах массовой информации прилагаемое сообщение об итогах внеочередных выборов президента РК.
Напомним, на пост президента РК баллотировались шесть человек. Согласно окончательным данным ЦИК, за Токаева проголосовали 81,31% избирателей. Инаугурация президента состоится 26 ноября.