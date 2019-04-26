Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал венгерские деловые круги наращивать деятельность в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Венгрия стала первой страной Центральной Европы, подписавшей с Казахстаном декларацию о стратегическом партнерстве. Это подтверждает высокий уровень взаимопонимания двух народов, стремление Нур-Султана и Будапешта укреплять сотрудничество. Мы считаем Венгрию ключевым партнером в Центральной и Восточной Европе, а также в Европейском союзе", - сказал Токаев на брифинге для представителей СМИ по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Глава государства подчеркнул, что официальный визит Орбана в Казахстан открывает новую страницу в истории казахстанско-венгерских отношений. Он назвал символичным проведение встречи накануне 5-й годовщины стратегического партнерства между двумя странами, сообщила пресс-служба президента РК.

Президент Казахстана сообщил журналистам, что во время переговоров были намечены приоритетные направления взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Особое внимание было уделено работе Стратегического совета и Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

29-30 апреля в Нур-Султан для участия в работе 3-го заседания Стратегического совета ожидается прибытие представительной бизнес-делегации во главе с заместителем премьер-министра - министром финансов Венгрии Михаем Варгой. Рассчитываем, что встреча будет способствовать дальнейшему расширению нашего торгово-экономического и инвестиционного партнерства", - отметил Токаев.

Он призвал венгерские деловые круги наращивать активную деятельность в Казахстане.

Мы заинтересованы в увеличении количества инвестиционных проектов. Для этого у нас созданы все необходимые условия. Успешно функционирует Международный финансовый центр "Астана", который предоставляет услуги мирового уровня. Имеется доступ к единому рынку ЕАЭС и прямой выход на огромный китайский рынок. Успешным примером плодотворного сотрудничества служит деятельность казахстанско-венгерского Фонда прямых инвестиций. При его поддержке, например, реализуется перспективный проект в сфере сельского хозяйства в Актюбинской области", - напомнил президент Казахстана.

В свою очередь, Орбан заявил, что переговоры прошли в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества, и поблагодарил Токаева за традиционное гостеприимство и радушный прием.

Казахстан успешно развивается и движется вперед. Наблюдая за технологическими изменениями, я могу с уверенностью сказать, что мы будем свидетелями еще более интенсивного роста в будущем. Несмотря на географическую отдаленность, мы очень много работали в последние годы. Мы первыми приняли участие в работе МФЦА. Созданы совместные казахско-венгерские предприятия и инвестиционный фонд, который уже принес свои первые плоды - действует крупная компания в области сельского хозяйства. На стадии запуска второй проект - строительство молочного завода", - сказал премьер-министр Венгрии.

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