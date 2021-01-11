Токаев проголосовал на парламентских выборах

Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах депутатов в мажилис и маслихаты, передает Kazakhstan Today.

Глава государства принял участие в голосовании на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан и местные маслихаты на избирательном участке, расположенном в здании Дворца школьников имени аль-Фараби.

Выступая на брифинге перед представителями казахстанских и зарубежных средств массовой информации, Президент отметил, что парламентские выборы - весьма важное событие в жизни любой страны.

- Эти выборы дадут стимул дальнейшему развитию нашего государства. В целом, чем больше партий войдет в Парламент, тем лучше будет для будущего нашей страны. Поэтому уверен, что выборы пройдут хорошо, будут справедливыми. Основная функция Парламента - принимать качественные законы. Казахстану нужна качественная система законодательства. Поэтому мы все должны воспользоваться этой возможностью и проголосовать, - считает Касым-Жомарт Токаев.

Отвечая на вопрос журналиста, с каким настроением он пришел на голосование, Глава государства сказал: "Настроение у меня хорошее. По моим наблюдениям, народ активно голосует. Мы голосуем за развитие Казахстана, за развитие нашей страны. В Парламенте должны идти большие дискуссии, касающиеся будущего страны, ее судьбы".

Журналисты поинтересовались у Президента, какие надежды он возлагает на голосование, какую практическую пользу принесут выборы.

- Эти выборы должны стать шагом вперед в развитии нашей демократии. Каждые выборы - это ведь серьезный экзамен на гражданскую зрелость. Я очень сильно надеюсь на то, что в нашем Парламенте будут разные партии, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Представители СМИ также спросили у Главы государства, считает ли он, что предвыборная агитационная кампания была конкурентной.

- Гражданская активность очень высокая. Кандидатов много. Для всех кандидатов были созданы равные условия. Выборы проходят на высоком уровне, в соответствии с законодательством. Каких-либо нарушений пока не зафиксировано. Мы внимательно наблюдаем за всем. Эти выборы - большой экзамен для всех, в особенности для гражданского общества. Поэтому думаю, что все пройдет хорошо, - подчеркнул Президент.

В рамках брифинга Касым-Жомарт Токаев также прокомментировал вопрос о подготовке пакета политических реформ в стране.

- Реформы готовятся. Реформы не должны останавливаться. 15 января я выступлю с обращением к новому составу Парламента. Затем состоится заседание НСОД, где по вопросам реформ также будет очень серьезный разговор, - сообщил Президент.

Журналисты поинтересовались мнением Касым-Жомарта Токаева о будущих кадровых перестановках в Правительстве после выборов.

- Правительство по нашему законодательству должно уйти в отставку. Я в скором времени после завершения выборов пойду в Парламент с тем, чтобы консультироваться с руководителями фракций, перед новым составом депутатов по кандидатурам как Премьер-министра, так и членов Правительства, - резюмировал Президент Казахстана.

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