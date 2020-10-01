Токаев назначил ряд послов и постоянных представителей Казахстана

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд назначений, передает Kazakhstan Today.

Указом главы государства Умаров Кайрат назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, он освобожден от должности постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций.

Ильясов Магжан назначен постоянным представителем РК при ООН, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Королевстве Нидерландов, от должности постоянного представителя РК при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.

Жумагалиев Аскар назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, постоянным представителем Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.

Кроме того, "указом главы государства Сарыбай Кайрат Шораулы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянного представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству", - сообщает пресс-служба Акорды.

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