Токаев прокомментировал заявления, что Казахстан случайно обрел свободу

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Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе торжественной церемонии вручения государственных наград в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал заявления о том, что Казахстан случайно обрел свободу и последним провозгласил независимость.

Казахская мудрость гласит: "Без суверенитета не будет и народа". Не секрет, что порой звучат поверхностные, беспочвенные заявления, будто "Казахстан случайно обрел свободу, а наша страна последней провозгласила свою независимость". Так могут говорить только люди, которые не способны правильно оценить ситуацию, которая складывалась в то время. В действительности наш народ много лет шел по священному пути к суверенитету. Самые авторитетные представители народа, интеллигенция сделали все возможное, чтобы сохранить национальное самосознание. Издавались выдающиеся художественные произведения, поднимающие дух людей. Устремленность нашего народа к свободе ярко проявилась во время декабрьских событий", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что Декларация о суверенитете стала результатом общих многолетних усилий всего народа.

Конечно, пойти на такой шаг было непросто. Учитывая политическую, социальную и демографическую ситуацию той эпохи, это был очень смелый шаг. Декларация о суверенитете – победа смелости и дипломатии, разума и терпения. Очень скоро мы почувствовали силу этого исторического документа. Мы обновили устои общества и устремились к новым вершинам. Пережив непростой переходный период, Казахстан пошел по пути построения сильной государственности", - высказался глава государства.

Он напомним, что на состоявшемся в Улытау Национальном курултае было предложено вернуть Дню Республики статус национального праздника. По его словам, инициатива отмечать его как главный праздник Казахстана получила всенародную поддержку, были внесены поправки в соответствующий закон.

С этого года День Республики стал национальным праздником. Теперь мы вместе будем по-новому отмечать этот праздник. Возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность. Этот памятный день станет праздником, который продемонстрирует взаимопонимание наших граждан, стремление всего нашего народа к свободной жизни и самостоятельности. Как известно, слово "республика" в переводе с латинского языка означает "общее дело". Иными словами, Республика созидается благодаря общими усилиями ответственных за свои дела граждан. А граждане - это опора государства. Без граждан не будет и государства", - заявил Токаев.

Глава государства подчеркнул что для укрепления страны нужна прежде всего идеология взаимной ответственности и созидания.

Судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина…Сейчас нашей стране нужна идеология, понятная всем людям и реально отвечающая запросам граждан. Проще говоря, необходимы не искусственные принципы, а правильные ориентиры, нужные в повседневной жизни, понятные и близкие сердцу каждого человека. Безусловно, нас радует, что сегодня наш сплоченный народ живет в единстве и согласии", - отметил он.

В своей речи президент также отметил, что паспорт гражданина Казахстана уважаем во всем мире и не имеет препятствий. Граждане Казахстана получают визы иностранных государств, пересекают границы, свободно выезжают за рубеж по служебным и личным потребностям.

Это результат нашей политики укрепления межэтнической толерантности и дружбы, а также последовательного курса на обеспечение международной безопасности и сотрудничества", - пояснил он.

Кроме того, внутренняя стабильность, подчеркнул Токаев, служит необходимым условием поступательного развития нашей страны и фактором обеспечения безопасности в Евразии.

Казахстан признан мировым сообществом как страна, идущая по пути передового развития, открытая, стремящаяся к построению справедливой системы международных отношений на основе устава Организации Объединенных Наций", - сказал он.

Залог нашей государственности - Конституция. В соответствии с ней каждый гражданин является неотъемлемой частью народа Казахстана и членом общества, который может оказать влияние на судьбу страны. Наша Конституция дает такое право каждому человеку"

Также Токаев напомнил, что по его поручению были внесены изменения в правила использования государственных символов.

Теперь каждый гражданин может проявить свою любовь к нашей священной Отчизне через уважительное отношение к государственным символам. Отныне никто не сможет запретить вывешивать наш флаг в общественных или частных местах", - разъяснил глава государства.

Говоря о предстоящих президентских выборах, глава государства подчеркнул, что их результаты заложат новую политическую традицию ответственного президентства, ограниченного однократным семилетним сроком. Эта традиция утвердит механизм цивилизованной и регулярной смены верховной власти, поставит заслон для попыток ее монополизации.

Намеченные на следующий год выборы депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней станут важным водоразделом в развитии казахстанского парламентаризма. Их результаты станут прямым отражением проводимой нами политической модернизации, которая направлена на расширение участия граждан в управлении государством, обеспечение инклюзивного представительства всех социальных групп. Таким образом, мы перезагрузим и укрепим ключевые институты нашей политической системы, зададим устойчивый вектор для долгосрочного государственного строительства", - убежден президент.

По его словам, в экономике Справедливого Казахстана не будет места фаворитизму. Экономическая политика будет нацелена на достижение реальных целей во имя долгосрочных интересов государства. Ее суть, пояснил президент, заключается не в погоне за абстрактными цифрами экономического роста, а в создании широких возможностей и равных условий для самореализации граждан, неуклонном повышении качества жизни всех соотечественников.

Мы продолжим реформу судов и правоохранительной сферы с тем, чтобы на деле обеспечить верховенство права. Закон и порядок станут базовым фактором повышения доверия граждан к государству. Люди - наше главное богатство, главный двигатель экономического и общественного прогресса. Поэтому мы будем наращивать стратегические инвестиции в человеческий потенциал, всячески поддерживать нашу молодежь и социально уязвимые категории граждан. В конечном счете, мы должны перезагрузить всю систему ценностей и сформировать новое качество нации", - заключил Касым-Жомарт Токаев.



