Токаев проведет расширенное заседание правительства 12 декабря

Фото: пресс-служба Акорды

Ерлан Кошанов рассказал о механизмах взаимодействия мажилиса с реформированной Высшей аудиторской палатой

Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи председатель мажилиса Ерлан Кошанов проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о проводимой законотворческой работе в рамках третьей сессии VII созыва палаты, сообщает пресс-служба - В ходе встречи председатель мажилиса Ерлан Кошанов проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о проводимой законотворческой работе в рамках третьей сессии VII созыва палаты, сообщает пресс-служба Акорды





В настоящее время в работе у депутатов находятся законопроекты о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан, об общественном контроле, по вопросам реформирования жилищной политики, здравоохранения и другие актуальные для общества проекты.





Ерлан Кошанов рассказал о механизмах взаимодействия мажилиса с реформированной Высшей аудиторской палатой. Теперь парламентарии смогут осуществлять сквозной контроль за выделенными бюджетными средствами от центра и до конкретного района, города, аула. Это позволит анализировать целевое назначение и эффективность всех затрат.





Спикер также сообщил о работе общественной палаты при мажилисе. В нее вошли депутаты, представители политических партий, НПО и экспертных кругов. На площадке общественной палаты планируется регулярно обсуждать разрабатываемые законопроекты с позиции общественных ожиданий и запросов.





Глава государства также был проинформирован о работе общественной приемной нижней палаты парламента и проектах по повышению открытости мажилиса.