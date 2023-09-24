Токаев провел переговоры с лидерами ряда стран  

В рамках рабочего визита в Нью-Йорк президент Казахстана провел встречи с президентами Кореи, Румынии, Кении, Черногории, Португалии

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Нью-Йорк. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Программа рабочего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк завершилась встречей с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, сообщила пресс-служба Акорды.





Темой обсуждения стали перспективы дальнейшего развития казахстанско-корейского стратегического партнерства. Касым-Жомарт Токаев отметил, что между Казахстаном и Южной Кореей сложились дружественные отношения, в которых особое значение имеет динамичное развитие экономических связей.





Акорда





Президент Казахстана подчеркнул, что двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивый рост, превысив в прошлом году $6 млрд. В то же время общий объем инвестиций корейских компании в экономику Казахстана превысил $8 млрд, обеспечив себе твердую позицию среди топ-10 крупных инвесторов нашей страны.





Как отметил глава государства, сегодня в нашей стране работают более 700 корейских компаний и совместных предприятий. В качестве примера можно привести активное присутствие на рынке Казахстана таких компаний, как KIA, Hyundai, Samsung, LG и др.





В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления экономического сотрудничества в области добычи редкоземельных металлов, развития атомной энергетики.





В свою очередь президент Кореи Юн Сок Ёль отметил, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном. По его словам, корейские компании выражают особый интерес к расширению существующих и реализации новых проектов в машиностроении, горнодобывающей отрасли и атомной энергетике.





Также в рамках визита в Нью-Йорк глава государства провел переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Президент РК отметил позитивные тенденции развития торгово-экономических связей между двумя странами. Румыния выступает ведущим торговым партнером Казахстана в Восточной Европе. На сегодняшний день объем двусторонней торговли вырос более чем на 20% и составляет $1,3 млрд.





Акорда





Мы рассматриваем Румынию как очень дружественное государство. Мы уважаем вашу историю, вашу политику, традиции вашей страны и народа", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.





Президент Казахстана отметил, что для придания дополнительного импульса торгово-экономическому взаимодействию необходимо активизировать работу межправительственной комиссии и делового совета Казахстана и Румынии.





В свою очередь Клаус Йоханнис выразил приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества Казахстана и Румынии.





Для меня и моей команды очень приятно встретиться здесь сегодня, поскольку мы являемся очень хорошими экономическими и политическими партнерами. Вы знаете, я перед нашей встречей узнавал историю взаимоотношений наших стран. И я думаю, что у нас с вами есть отличные возможности для укрепления политического диалога на высоком уровне", - отметил президент Румынии.





Состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной повестке дня, а также обсуждены вопросы взаимодействия по линии ООН и ОБСЕ. В завершение встречи глава нашего государства пригласил Клауса Йоханниса принять участие в работе Международного форума "Астана" в качестве одного из основных гостей.





Кроме того, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Черногории Яковом Милатовичем. Глава нашего государства отметил, что Казахстан рассматривает Черногорию как важного партнера в Юго-Восточной Европе.





Акорда





Касым-Жомарт Токаев поделился планами по открытию консульства Казахстана в Подгорице в следующем году. Данный шаг придаст дополнительный импульс развитию деловых и межличностных связей между двумя странами.





Наши страны стали очень близки друг другу, поскольку наши люди летают прямым рейсом из Астаны в Подгорицу. Ежегодно более 40 тысяч человек пользуются безвизовым режимом. Граждане Казахстана прилетают в Черногорию, чтобы провести свой отпуск. Конечно, это дает очень большой импульс для развития гуманитарных связей и экономического сотрудничества между нашими государствами. Мы планируем открыть свое консульство в Подгорице. Возможно, по мере получения положительных результатов, прежде всего в экономическом сотрудничестве, мы откроем посольство в вашей стране", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Яков Милатович со своей стороны также отметил позитивную динамику развития двустороннего сотрудничества. Президент Черногории выразил намерение и далее укреплять всесторонние связи.





Господин президент, я очень рад встрече с вами. Как вы понимаете, мы очень ценим дружбу между Черногорией и Казахстаном. На эту встречу cо мной приехал и премьер-министр нашей страны. Должен сказать, что премьер-министр очень заинтересован в том, чтобы сделать Черногорию более привлекательной для казахстанских туристов. Мы очень рады появлению прямого рейса между Казахстаном и Черногорией. Рады, что к нам приезжает много туристов из Казахстана", - отметил Яков Милатович.





Президенты также обсудили вопросы международной повестки дня и взаимодействие сторон в Организации Объединенных Наций. В завершение Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович обменялись приглашениями совершить взаимные визиты.





Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой. Главы государств отметили, что две страны связывают очень теплые дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество. Стороны подчеркнули наличие огромного потенциала для дальнейшего наращивания всесторонних связей, в том числе в сферах инвестиций, управления водными ресурсами, туризма и др. Особое внимание было уделено вопросам укрепления взаимодействия в сфере цифровизации.





Акорда





Ваша страна имеет богатый опыт в IT-сфере. С учетом перспективности этой отрасли я направлю в Лиссабон специальную делегацию для изучения возможности реализации совместных проектов. Казахстан заинтересован в налаживании более тесных связей с португальскими партнерами", - сказал президент.





Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня. Достигнута договоренность о продолжении тесного взаимодействия в рамках международных организаций, в первую очередь ООН.





Помимо этого, глава государства провел переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Президент РК отметил теплые и традиционно дружественные отношения между Казахстаном и Монголией. Президент подчеркнул возможность расширения двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства.





Акорда





Касым-Жомарт Токаев также отметил, что для придания дополнительного импульса торгово-экономическому взаимодействию необходимо активизировать работу межправительственной комиссии и создать деловой совет Казахстана и Монголии.





В завершение встречи президенты двух стран обсудили возможность взаимных визитов в скором времени.





Также состоялась встреча главы государства с президентом Кении Уильямом Руто. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических отношений с Кенией.





Акорда





Глава государства подчеркнул, что Кения представляет особый интерес для развития сотрудничества как одна из преуспевающих стран на Африканском континенте.





Я слежу за развитием вашей страны, экономической и внешней политикой, а также готов приложить совместные усилия для вывода казахстанско-кенийского сотрудничества на новый уровень", - отметил президент.





В свою очередь Уильям Руто пригласил казахстанские компании активно инвестировать в экономику Кении, в том числе рассмотреть возможность расширения порта Мумбаса путем строительства зернового терминала.





Президент Токаев проинформировал собеседника о намерении направить торговую миссию в Кению для изучения потенциальных возможностей укрепления сотрудничества.





Глава государства также отметил важность взаимодействия с африканскими государствами как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних объединений, прежде всего в рамках ООН.





Глава государства пригласил Уильяма Руто совершить визит в Казахстан в следующем году и принять участие в предстоящем Международном форуме "Астана".