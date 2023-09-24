20.09.2023, 09:10 51531

Токаев провел переговоры с лидерами ряда стран  

В рамках рабочего визита в Нью-Йорк президент Казахстана провел встречи с президентами Кореи, Румынии, Кении, Черногории, Португалии
Нью-Йорк. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Программа рабочего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк завершилась встречей с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, сообщила пресс-служба Акорды.

Темой обсуждения стали перспективы дальнейшего развития казахстанско-корейского стратегического партнерства. Касым-Жомарт Токаев отметил, что между Казахстаном и Южной Кореей сложились дружественные отношения, в которых особое значение имеет динамичное развитие экономических связей.

Акорда

Президент Казахстана подчеркнул, что двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивый рост, превысив в прошлом году $6 млрд. В то же время общий объем инвестиций корейских компании в экономику Казахстана превысил $8 млрд, обеспечив себе твердую позицию среди топ-10 крупных инвесторов нашей страны.

Как отметил глава государства, сегодня в нашей стране работают более 700 корейских компаний и совместных предприятий. В качестве примера можно привести активное присутствие на рынке Казахстана таких компаний, как KIA, Hyundai, Samsung, LG и др.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления экономического сотрудничества в области добычи редкоземельных металлов, развития атомной энергетики.

В свою очередь президент Кореи Юн Сок Ёль отметил, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном. По его словам, корейские компании выражают особый интерес к расширению существующих и реализации новых проектов в машиностроении, горнодобывающей отрасли и атомной энергетике.

Также в рамках визита в Нью-Йорк глава государства провел переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Президент РК отметил позитивные тенденции развития торгово-экономических связей между двумя странами. Румыния выступает ведущим торговым партнером Казахстана в Восточной Европе. На сегодняшний день объем двусторонней торговли вырос более чем на 20% и составляет $1,3 млрд.

Акорда

Мы рассматриваем Румынию как очень дружественное государство. Мы уважаем вашу историю, вашу политику, традиции вашей страны и народа", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


Президент Казахстана отметил, что для придания дополнительного импульса торгово-экономическому взаимодействию необходимо активизировать работу межправительственной комиссии и делового совета Казахстана и Румынии.

В свою очередь Клаус Йоханнис выразил приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества Казахстана и Румынии.

Для меня и моей команды очень приятно встретиться здесь сегодня, поскольку мы являемся очень хорошими экономическими и политическими партнерами. Вы знаете, я перед нашей встречей узнавал историю взаимоотношений наших стран. И я думаю, что у нас с вами есть отличные возможности для укрепления политического диалога на высоком уровне", - отметил президент Румынии.


Состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной повестке дня, а также обсуждены вопросы взаимодействия по линии ООН и ОБСЕ. В завершение встречи глава нашего государства пригласил Клауса Йоханниса принять участие в работе Международного форума "Астана" в качестве одного из основных гостей.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Черногории Яковом Милатовичем. Глава нашего государства отметил, что Казахстан рассматривает Черногорию как важного партнера в Юго-Восточной Европе.

Акорда

Касым-Жомарт Токаев поделился планами по открытию консульства Казахстана в Подгорице в следующем году. Данный шаг придаст дополнительный импульс развитию деловых и межличностных связей между двумя странами.

Наши страны стали очень близки друг другу, поскольку наши люди летают прямым рейсом из Астаны в Подгорицу. Ежегодно более 40 тысяч человек пользуются безвизовым режимом. Граждане Казахстана прилетают в Черногорию, чтобы провести свой отпуск. Конечно, это дает очень большой импульс для развития гуманитарных связей и экономического сотрудничества между нашими государствами. Мы планируем открыть свое консульство в Подгорице. Возможно, по мере получения положительных результатов, прежде всего в экономическом сотрудничестве, мы откроем посольство в вашей стране", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Яков Милатович со своей стороны также отметил позитивную динамику развития двустороннего сотрудничества. Президент Черногории выразил намерение и далее укреплять всесторонние связи.

Господин президент, я очень рад встрече с вами. Как вы понимаете, мы очень ценим дружбу между Черногорией и Казахстаном. На эту встречу cо мной приехал и премьер-министр нашей страны. Должен сказать, что премьер-министр очень заинтересован в том, чтобы сделать Черногорию более привлекательной для казахстанских туристов. Мы очень рады появлению прямого рейса между Казахстаном и Черногорией. Рады, что к нам приезжает много туристов из Казахстана", - отметил Яков Милатович.


Президенты также обсудили вопросы международной повестки дня и взаимодействие сторон в Организации Объединенных Наций. В завершение Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович обменялись приглашениями совершить взаимные визиты.

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой. Главы государств отметили, что две страны связывают очень теплые дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество. Стороны подчеркнули наличие огромного потенциала для дальнейшего наращивания всесторонних связей, в том числе в сферах инвестиций, управления водными ресурсами, туризма и др. Особое внимание было уделено вопросам укрепления взаимодействия в сфере цифровизации.

Акорда

Ваша страна имеет богатый опыт в IT-сфере. С учетом перспективности этой отрасли я направлю в Лиссабон специальную делегацию для изучения возможности реализации совместных проектов. Казахстан заинтересован в налаживании более тесных связей с португальскими партнерами", - сказал президент.


Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня. Достигнута договоренность о продолжении тесного взаимодействия в рамках международных организаций, в первую очередь ООН.

Помимо этого, глава государства провел переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Президент РК отметил теплые и традиционно дружественные отношения между Казахстаном и Монголией. Президент подчеркнул возможность расширения двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства.

Акорда

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что для придания дополнительного импульса торгово-экономическому взаимодействию необходимо активизировать работу межправительственной комиссии и создать деловой совет Казахстана и Монголии.

В завершение встречи президенты двух стран обсудили возможность взаимных визитов в скором времени.

Также состоялась встреча главы государства с президентом Кении Уильямом Руто. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических отношений с Кенией.

Акорда

Глава государства подчеркнул, что Кения представляет особый интерес для развития сотрудничества как одна из преуспевающих стран на Африканском континенте.

Я слежу за развитием вашей страны, экономической и внешней политикой, а также готов приложить совместные усилия для вывода казахстанско-кенийского сотрудничества на новый уровень", - отметил президент.


В свою очередь Уильям Руто пригласил казахстанские компании активно инвестировать в экономику Кении, в том числе рассмотреть возможность расширения порта Мумбаса путем строительства зернового терминала.

Президент Токаев проинформировал собеседника о намерении направить торговую миссию в Кению для изучения потенциальных возможностей укрепления сотрудничества.

Глава государства также отметил важность взаимодействия с африканскими государствами как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних объединений, прежде всего в рамках ООН.

Глава государства пригласил Уильяма Руто совершить визит в Казахстан в следующем году и принять участие в предстоящем Международном форуме "Астана".
 
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Теги:ТокаевПереговорыпрезиденты

новости по теме

23.09.2023, 17:03 12451

Жамаубаев поручил ускорить безвизовый режим с Китаем

Жамаубаев поручил ускорить безвизовый режим с Китаем
Фото: Пресс-служба премьер-министра РК
Талдыкорган. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по экономическим вопросам развития области Жетысу, на котором дал ряд поручений, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Обсуждены вопросы перемещения товаров через т/п "Нур Жолы", деятельность МЦПС "Хоргос" с участием представителей Пограничной службы КНБ, МВД, Минэкономики, Агентства по защите и развитию конкуренции, Минюста, Министерства торговли и акимата региона. Без внимания не остались многочисленные нарушения общественного порядка на таможенных постах.

По результатам совещания государственным органам дан ряд поручений, в том числе по:

- рассмотрению вопроса развития инфраструктуры и строительства автомобильной дороги для транспортных средств с негабаритным грузом и открытой площадки СВХ для размещения негабаритных грузов на т/п "Нур Жолы";

- проработке вопроса внесения изменений в таможенное законодательство относительно передачи объектов таможенной инфраструктуры для сервисного обслуживания в доверительное управление;

- усилению контроля за общественным порядком на территории МЦПС;

- модернизации технологии приема и сдачи багажа с использованием современных цифровых решений;

- увеличению штатной численности т/п "МЦПС Хоргос";

- полноценной интеграции информационных систем с целью обеспечения бесперебойного функционирования электронной очереди;

- ускорению с китайской стороной процедуры принятия безвизового режима для граждан Казахстана;

- усилению межведомственного взаимодействия и принятия мер по улучшению таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами.

Также была разработана и утверждена дорожная карта с указанием конкретных сроков реализации поручений, данных на совещании, и решения проблемных вопросов.
 
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Теги:ХоргосбезвизКитай
23.09.2023, 12:45 18221

Казахстан ратифицировал соглашение об упрощении таможенного контроля с Турцией

Текст закона публикуется в печати
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон, упрощающий процедуры таможенного контроля и информационного обмена с Турецкой Республикой, сообщает официальный сайт президента.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля"", - говорится в сообщении Акорды.


Текст закона публикуется в печати.

Напомним, депутаты сената парламента одобрили закон, упрощающий таможенные процедуры для экспортеров Казахстана и Турции.
 
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Теги:ТокаевЗаконПодписаниеТурция
23.09.2023, 11:44 21346

Акимом Северо-Казахстанской области назначен Гауез Нурмухамбетов  Дополнено

Акимом Северо-Казахстанской области назначен Гауез Нурмухамбетов
Фото: Сенат РК
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Нурмухамбетов Гауез Торсанович назначен акимом Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Акорды.

С января этого года Гауез Нурмухамбетов являлся депутатом сената парламента Республики Казахстан от Костанайской области, членом комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. До этого занимал должность первого заместителя акима Костанайской области, с 2014 по 2015 год был назначен инспектором администрации президента Республики Казахстан. На протяжении пятнадцати лет являлся акимом разных районов Костанайской области, в том числе главой административного центра.

Дополнено 23.09.2023, 14.00:

По поручению главы государства руководитель администрации президента Олжас Бектенов принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Северо-Казахстанской области.

Акорда

Олжас Бектенов зачитал депутатам письмо президента Республики Казахстан о внесении кандидатами на должность акима Северо-Казахстанской области были Аблалиев Сатжан Айтенович и Нурмухамбетов Гауез Торсанович.

Акорда

Согласно результатам открытого голосования, 56 депутатов отдали свои голоса за Сатжана Аблалиева, 118 проголосовали за Гауеза Нурмухамбетова. Всего в собрании участвовало 174 депутата.

По итогам голосования главой государства был подписан указ о назначении нового акима СКО.

Акорда

Перед новым руководством области поставлен ряд задач, в том числе по дальнейшему развитию региональной экономики, обеспечению граждан качественной питьевой водой и необходимой социальной инфраструктурой, развитию медицины, а также ремонту ТЭЦ-2.
 
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Теги:АкимТокаевНазначениеСКО
23.09.2023, 11:26 23261

Казахстан и Сейшелы подписали взаимное безвизовое соглашение

Казахстан и Сейшелы подписали взаимное безвизовое соглашение
Фото: Depositphotos
Нью-Йорк. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонд подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, сообщает пресс-служба МИД РК.

Мурат Нуртлеу подчеркнул растущее значение сотрудничества Казахстана со странами Африки. Он подтвердил готовность приложить совместные усилия к развитию казахстанско-сейшельского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, на двусторонней основе и в рамках многосторонних объединений.

МИД РК

По итогам переговоров министры подписали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сейшелы о взаимном освобождении от визовых требований, которое предусматривает отмену визовых требований для всех видов паспортов при въезде на срок до 30 календарных дней каждые полгода.

Соглашение вступит в силу через 30 дней после даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления сторонами о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.
 
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Теги:МИДСоглашениебезвизСейшелы
23.09.2023, 09:36 26811

Президент Казахстана направил телеграмму поздравления королю Саудовской Аравии

Президент Казахстана направил телеграмму поздравления королю Саудовской Аравии
Фото: Акорда
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с Национальным днем Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба президента.

Сегодня Ваша страна является политически стабильным государством с устойчивой экономикой. Она признана авторитетным членом международного сообщества и служит примером для других стран на Ближнем Востоке. Желаю, чтобы под Вашим руководством Королевство добилось дальнейшего процветания и укрепления авторитета," - говорится в телеграмме.


Глава государства отметил, что Саудовская Аравия выступает надежным партнером Казахстана в Акабском заливе, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе и высоком уровне политического диалога.
 
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Теги:ТокаевСаудовская Аравия
22.09.2023, 21:02 41496

Интерпол поможет искать и возвращать выведенные за пределы Казахстана незаконные активы

Состоялся визит делегации Генеральной прокуратуры в штаб-квартиру Интерпола
Интерпол поможет искать и возвращать выведенные за пределы Казахстана незаконные активы
Фото: Генпрокуратура РК
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 21 по 22 сентября состоялся визит делегации Генеральной прокуратуры под председательством заместителя генерального прокурора Улана Байжанова в штаб-квартиру Интерпола в Лионе (Франция), сообщает пресс-служба надзорного органа.

В рамках визита проведена встреча с исполнительным директором полицейской службы Интерпола - заместителем генерального секретаря Интерпола Стивеном Каваной и директором центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией Исааком Кехинде Огинни.

Стороны договорились об использовании цифровых и оперативных возможностей Интерпола в деле по поиску, заморозке, аресту и возврату незаконно приобретенных активов, выведенных за пределы Казахстана.

Напомним, 12 июля президент Токаев подписал закон о возврате незаконно приобретенных активов.

Новый закон не затронет добросовестных инвесторов. Закон разработан на основе тщательного изучения и имплементации всех современных международных признанных стандартов и практик в области противодействия коррупции и отмыванию преступно нажитого имущества, а равно на основе анализа практического опыта Казахстана по возврату незаконно приобретенного имущества, в том числе из-за рубежа и взаимодействия в этой связи с международными организациями, судами и компетентными органами иностранных государств.

Управлять возвращенными активами в Казахстане будет специально созданная компания.
 
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Теги:АктивыИнтерполКазахстан
22.09.2023, 19:09 44771

В Казахстане планируют убрать слово "Елбасы" из названий медалей и наград

Изменение названий не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют изменить название медали "Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін" ("За доблестное обеспечение безопасности Елбасы") на "Абыройлы қызметі үшін" ("За достойную службу").

Нагрудной знак "Елбасы қорғаны" - "Защитник Елбасы" переименуют в "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің құрметті қызметкері" - "Почетный сотрудник Службы государственной охраны Республики Казахстан".

В проекте отмечается, что изменение названий не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета.

Проект указа премьер-министра опубликован на сайте "Открытые НПА". Публичное обсуждение проекта указа продлится до 5 октября.

Напомним, 25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в указ "Об утверждении положения о службе государственной охраны Республики Казахстан". В новой редакции документа из перечня лиц, которым обеспечивается безопасность службой госохраны, исключен первый президент РК - Елбасы.
 
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Теги:Елбасымедалинадпись
22.09.2023, 17:30 46666

Систему раннего обнаружения лесных пожаров запустят в Казахстане

Предусматривается использование беспилотных летательных аппаратов
Систему раннего обнаружения лесных пожаров запустят в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Систему раннего обнаружения лесных пожаров, которая позволит в режиме реального времени выявлять очаги возгорания и оперативно передавать информацию уполномоченным органам, запустят в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

В рамках нее территории государственного лесного фонда, нацпарки, заповедники и особо охраняемые зоны планируется охватить круглосуточным видеомониторингом и сетью независимых датчиков дыма", - пояснили в пресс-службе.


Вместе с тем предусматривается использование беспилотных летательных аппаратов, которые будут снабжать центр принятия решений актуальной информацией и помогут координировать действия при локализации и ликвидации пожаров.

Кроме того, беспилотные летательные аппараты планируется применять для разработки безопасных маршрутов эвакуации, а также обнаружения и спасения пострадавших.

Ранее в Минэкологии рассказали о состоянии техники в резервате "Семей орманы". По данным ведомства, степень изношенности техники составляет 80%. На нужды лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий понадобится 68,5 млрд тенге.

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества области Абай возник пожар. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась с 3 до 30 тысяч гектаров. Позже площадь пожара выросла еще в 2 раза и превысила 60 тысяч гектаров.

Из-за чрезвычайной ситуации в области был введен режим ЧС.

Во время пожара была потеряна связь с 14 работниками лесничеств. Все они погибли. Также в районе пожара 10 июня пропал тракторист. Тело пропавшего обнаружили 13 июня, он скончался от острой сердечной недостаточности.

Из-за пожара был уволен министр по ЧС Юрий Ильин.

Президент объявил 12 июня днем национального траура.

На встрече с пострадавшими глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании. По его словам, министерство дало неправильный прогноз по масштабу бедствия. Родственники погибших лесников пожаловались Токаеву на отсутствие в лесничестве необходимого снаряжения и техники. Одна из женщин рассказала, что ее муж был вынужден поехать на службу на собственном автомобиле из-за постоянного отсутствия служебных машин и запчастей.

Позже в Генеральной прокуратуре РК заявили, что руководство "Семей орманы" подозревают в нарушении требований пожарной безопасности. Ранее в материале Energyprom сообщалось, что казахстанским службам пожаротушения нужно около 1,4 триллиона тенге, чтобы не повторилась трагедия "Семей орманы".
 
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Теги:ПожарРКСистема

 

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      По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?

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